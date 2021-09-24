Новая песня и откровенные признания о Евровидении: как "пошумела" Go_A на концерте (репортаж)

В Go_A состоялся концерт 23 сентября в Киеве / Фото: Facebook: Art Live

Спойлер: солистка Екатерина запрещала зрителям снимать на телефон, призналась, почему привычные концерты лучше "Евровидения" и извинялась за форс-мажор.

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Концерт начался не только из хитов и аплодисментов аудитории, но и извинений

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Сольник планировали провести на террасе D12, но из-за погодных условий, концерт перенесли в помещении галереи. Места внутри было меньше, на многих VIP-креслах, которые расположили напротив сцены, никто не сидел и они мешали. Некоторые фаны были возмущены, ведь эта "премиальность" закрыла проход к сцене.

VIP-места на концерте Go_A

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Солист Екатерина в начале концерта извинилась за форс-мажорные обстоятельства. И напомнила, ради чего зрители на самом деле пришли на мероприятие.

Вам уютно? Извините за неудобства. Это форс-мажорные обстоятельства. Было много причин отменить концерт. Но люди сюда приходят за другим – музыкой. Давайте веселиться, – сказала она.

В Go_A состоялся концерт 23 сентября в Киеве / Фото: Facebook: Art Live

Публика поддержала услышанное аплодисментами.

Солист Екатерина призналась, что концерт ей по душе больше, чем "Евровидение"

Для Екатерины важен контакт с аудиторией и эмоции фанов после услышанных песен. Певица одна из тех, кто охотно обнимется с гостями в зале во время концерта. Поговорит с ними, как с друзьями и спросит – "А как ваше настроение?". И она призналась, что такой формат ей ближе, чем на "Евровидении".

Екатерина ценит коннект с фанами на концерте / Фото: Facebook: Art Live

Классический концерт – это прикольнее, чем "Евровидение". Конкурс, конечно, тоже классный, но это другой формат. Концерт, на котором мы находимся эмоциональнее, поэтому круче, – сказала она.

Затем солистка спела "Соловей", чтобы показать преимущество между "Евровидением" и концертом на практике. И сразу услышала слова поддержки и аплодисменты от аудитории.

/ Фото: Facebook: Art Live

Go_A презентовал новую песню "Русалочки", которую запретил снимать на видео

В начале концерта солистка спойлерила, говорила, что они с командой приготовила "ништячкы". Но мало кто догадывался, что "ништячкы" – новая песня "Русалочки".

Перед исполнением потенциального хита, Екатерина попросила выключить всех телефоны и не снимать выступление.

Go_A презентовал новую песню "Русалочки" / Фото: Facebook: Art Live

А можно вас попросить на 1 песню выключить свои телефоны? Сейчас будет классный трек, и мы долго думали, сыграть ли его, – сказала она.

Людей, которые продолжали снимать, она шутливо называла "врагами".

Песню "Русалочки" зрители оценили. У нее есть шансы конкурировать с легендарным "Шумом" и треком "Соловей".

Спасибо, это была презентация нашей новой песни. Теперь Go_A пишет и такую музыку, – сказала после трека солистка.

Фаны закружились в хороводе у сцены и на VIP-места не обращали внимания

Группа на бис исполнила песню "Шум" и "разорвала" сцену. Как и фаны, которые закружились в хороводе и проигнорировали расположенные VIP-места. В конце концерта зрители направили свои эмоции в танец, а группа Go_A еще раз убедилась, что они законнектились с аудиторией.

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