Никитин о здоровье Данилко: Все серьезнее, чем кажется, там трудится большая группа врачей

Известный украинский продюсер Юрий Никитин, который рассказал о распаде НЕАНГЕЛОВ, уже долгое время сотрудничает с Андреем Данилко. Продюсер впервые рассказал о здоровье артиста.

По словам Юрия, Андрей Данилко ранее страдал от депрессий, да и сейчас здоровье легендарного артиста не в лучшем состоянии.

"По сравнению с теми депрессиями, которые у него были после 2007 года, это он уже находится в прекрасной форме. Потому что очень долгое время он совсем не мог творить и генерировать, выступать, ничего не мог делать. У него там более серьезные проблемы со здоровьем, чем это может показаться. Там большая группа специалистов над этим трудится, врачи не только из Украины, но и из других стран европейских подключаются к этому процессу", – рассказал Никитин в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото: пресс-служба, instagram.com/yuriynikitin

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Также Никитин поделился планами касательно 30-летия Верки Сердючки на сцене.

"Мы готовим новый клип, новый трек и за ним ряд очень серьезных проектов, о которых я просто не могу говорить. Но сегодня – это год 30-летия Верки Сердючки. Единственное, что могу сказать, он будет наполнен очень яркими и знаковыми проектами от Верки Сердючки", – поделился продюсер.

О других новостях про звезд смотрите в видеосюжете ниже:

Ранее Юрий Никитин показал фото 90-летнего отца.