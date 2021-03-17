Юрий Никитин показал 90-летнего отца: "Сын, у меня все железно!"

Продюсер трогательно поздравил своего отца с днем рождения

Украинский продюсер Юрий Никитин, который ранее рассказал о распаде коллектива НЕАНГЕЛЫ, растрогал Сеть поздравлением своего отца с днем рождения и показал его фото. Вчера, Владимиру Андреевичу исполнилось 90 лет, по случаю чего продюсер сделал особенный пост в Facebook.

По словам Юрия, отец для него – источник силы и настоящий пример, как оставаться сильным духом в самых разных жизненных ситуациях. К посту продюсер прикрепил черно-белый портрет своего отца.

"Часто думаю о том, как вам удаётся, живя такую непростую жизнь – голод, война, болезни, перестройки – сохранять такое приподнятое настроение. И знаешь, в чем, как мне кажется, секрет? В твоём настрое жить долго и мощно!", – написал Юрий.

Продюсер признался, что чаще всего слышит от своего отца слово "железно", которое и характеризует его как личность.

Отец Юрия Никитина, Владимир Фото: facebook.com/yuranikitin

"Каждый раз, когда я спрашиваю у него о здоровье, делах, настроении, всегда слышу только: "Сын, у меня все железно!" Подобный настрой особенно характерен для людей старой закалки, чего в большей степени не скажешь о нас", – заявил продюсер.

Также Юрий добавил, что он еще многому может научиться у своего отца.

"Будь счастлив и здоров. Живи 100 лет! Люблю тебя", – трогательно закончил свой пост Юрий Никитин.

Напомним, что ранее Ольга Горбачева показала "горячее" фото с Юрием Никитиным.

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