Ни копейки больше: как избавиться от зависимости скупать все (видео)

Шопоголики – люди, которые получают настоящий кайф от похода в магазин и, собственно, самих покупок. Иногда, это хобби может превратиться в зависимость. Признайтесь, сколько раз в вашей жизни вы отправлялись в магазин за блузкой, а возвращались с массой других вещей.
Покупатели признаются, что ходят в магазин по несколько раз в неделю. Так они получают адреналин, кайф. Что интересно, часто эта эйфория не сопровождается процессом покупки. Люди просто блуждают в торговом центре между рейлами с вещами.
Еще одним пунктом у шопоголиков является использование самой вещи. Суть в том, что после самого процесса покупки, одежда либо надевается 1-2 раза, либо так и висит в шкафу несколько лет с бирками.
На первый взгляд такие траты вредят ежемесячному доходу. На самом деле шопоголизм может перерасти в неконтролируемую пагубную привычку. В психологии для такого есть специальный термин – "ониомания". Это когда человек получает позитивные эмоции только, если что-то покупает.
Дело в том, что покупая новую вещь, от которой мы без ума, в организме вырабатывается адреналин, и повышается уровень эндорфинов и дофамина – гормонов, которые отвечают за удовольствие. Поэтому человеку хочется все чаще возвращаться к приятному делу.
Импульсивные покупки все чаще заполняют наши гардеробы. Собственно, поэтому у нас забитые шкафе, а надеть нечего.
Чтобы предотвратить такие глупые растраты, стилисты дают несколько рекомендаций:
- Составляйте список того, что вам необходимо купить
- Если решили купить что-то, сделайте паузу. Прогуляйтесь, подумайте с чем вы будете комбинировать эту вещь
- Сохраняйте чеки. Когда мозг остынет, вы по-новому можете взглянуть на стоимость покупки
Конечно, заядлых шопоголиков эти правила не остановят никогда. Если же вы видите неконтролируемые траты, проблемы с кредитами и другие вещи, которые случились в результате шопинга – лучше обратитесь к специалисту.
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