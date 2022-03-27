Как приготовить борщ в ТОП-3 странах для эмиграции и не разориться

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Тысячи украинцев вынужденно уехали из Украины за границу из-за вторжения России. Вернет их обратно – только победа над РФ. Временное проживание в Польше или других странах – не причина забывать о традиционных украинских блюдах. О борще, конечно! Мы расскажем о ценниках на продукты для приготовления блюда: в супермаркете Польши, Чехии и Германии. И сколько придется потратить денег из социальной выплаты, которую получат украинцы со статусом временной защиты. О сумме выплат рассказала эмиграционный эксперт Ульяна Таистова.
Какие ингредиенты нужны?
Напомним список продуктов для приготовления борща, который знает каждый украинец напамять. Приготовить блюдо, находясь в Украине, это экстрим, ведь воздушная тревога чуть ли не каждый час. У переехавших земляков больше шансов выполнить эту "миссию" и без слов рассказать иностранцам о вкусе украинских традиций.
Для приготовления понадобятся:
- свекла;
- картофель;
- лук;
- морковь;
- капуста;
- томатная поста;
- мясо.
Дополнительно сметана по вкусу.
Сколько нужно заплатить за продукты в Польше?
Среди поляков популярный супермаркет "Ашан", где за набор для борща нужно заплатить 'zł57,63. В сумму учтены:
- свекла (500 г) за 'zł1,23;
- картофель (500 г) за 'zł4;
- лук (500 г) по 'zł1,08;
- морковь (400 г) за 'zł1;
- капуста (500 г) за 'zł1,17;
- томатная паста за 'zł 3,33;
- мясо говядины (300 г) за 'zł42,99;
- сметана за 'zł2,83.
Граждане Украины получают одноразовую финансовую выплату в Польше размером 'zł300. Среди требований – въезд в Польшу с 24 февраля и оформление статуса Pesel. У украинца после оплаты продуктов для борща из финансовой помощи останется только 'zł242, 37.
К счастью, с 26 марта начала действовать дополнительная выплата "Помощь 500+" для семей с несовершеннолетними детьми. Украинцы будут получать ежемесячно пособие в размере 'zł500 на каждого ребенка.
А сколько в Чехии?
За борщевой набор в популярном в Чехии супермаркете Tesco заплатите Kč236 (крон). В сумму учтены:
- свекла (500 г) за Kč25;
- картофель (500 г) за Kč7;
- лук (100 г) по Kč3;
- морковь (440 г) за Kč9;
- капуста (500 г) за Kč20;
- томатная паста за Kč32;
- мясо свинины (500 г) за Kč120;
- сметана за Kč 20.
Украинцы со статусом временной защиты от 26 лет будут получать Kč2490 финансовой помощи ежемесячно. Деньги выплачиваются при условии, что финансов не хватает, чтобы покрыть основные жизненные потребности. В остатке после покупки продуктовой корзины для борща останется Kč2254.
Люди другой возрастной категории тоже получат социальную выплату: в возрасте до 6 лет – Kč1970, от 6 до 15 лет – Kč 2420 и от 15 до 26 лет – Kč 2770.
В заключение – фуд-шопинг в Германии
Один из самых популярных супермаркетов Германии и конкурент Lidl – знаменитый Aldi. За продуктовый набор для борща украинцы заплатят $11. В сумму учтены:
- свекла (500 г) за $1;
- картофель (500 г) за $1;
- лук (400 г) за $1;
- морковь (500 г) за $1;
- капуста (500 г) за $1;
- томатная паста за $1;
- мясо свинины (500 г) за $3;
- сметана за $2.
Украинцам старше 18 лет, которые оформили статус временной защиты и живут самостоятельно, будут выплачивать $400 ежемесячно в течение первых 18 месяцев. После похода в супермаркет за продуктами для борща из финансовой выплаты останется $389.
Социальная выплата также предусмотрена для других возрастных категорий:
- $362 - для взрослых, проживающих в паре;
- $274 – детям до 6 лет;
- $358 – детям от 6 до 14 лет;
- $358 – подросткам от 14 до 17 лет;
- $322 - взрослым до 25 лет, проживающим с родителями.
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