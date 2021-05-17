Чем можно заменить соль: 17 пикантных альтернатив этой специи

Без специй любое блюдо может показаться пресным / Фото: Depositphotos

Не более 5 граммов в сутки – ровно столько и не более нужно соли нашему организму. Но мы же понимаем, что помимо еды, в которую мы лично добавляем эту специю, она присутствует и в других, например, покупных продуктах. А нам нужно, чтобы на кухне были важные продукты для здорового человека. Поэтому вот 17 альтернатив соли. С их помощью можно сократить количество этой специи в еде. Они не ухудшат вкус, а придадут вашим любимым блюдам новые оттенки.

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Розмарин

Как использовать вместо соли: обжарить целые веточки с корнеплодами. Если вы используете сушеный розмарин, сначала измельчите его. Добавить розмарин можно в жаркое или жареное мясо, хлеб, домашнюю пиццу, томатный соус, фасоль, картофель или блюда из яиц.

Мускатный орех

Как использовать вместо соли: мускатный орех хорошо сочетается с запеченными продуктами, супами, блюдами из капусты. Мускатный орех подчеркнет вкус ваших сливочных соусов.

Свежий тертый мускатный орех обладает гораздо лучшим вкусом, чем молотый.

Кайнеский перец, перец чили

Как использовать вместо соли: в виде сушеных хлопьев, порошка. Соус чили может содержать много соли, поэтому лучше брать порошок или целые перцы. Перец чили прекрасно сочетается с рагу из овощей или морепродуктов. Его можно добавлять в овощной суп или к мясу.

Корица

Несмотря на то, что эта специя подходит больше к десертам, в некоторых блюдах она тоже может быть. На Востоке корицу используют не только в выпечке.

Как использовать корицу вместо соли: добавить к курице или баранине, к тушеным овощам и соусу болоньезе.

Зеленый лук

Как использовать вместо соли: добавить в горячие блюда. Важно делать это в самом конце, чтобы не разрушить аромат лука. Хорош зеленый лук в картофельное пюре и с запеченным картофелем, запеканках, салатах, если подать его к рыбе или птице.

Кориандр

Как использовать вместо соли: у кориандра теплый, пряный, цитрусовый вкус. Используйте листья кориандра в сыром виде или добавляйте в продукты в конце приготовления. Это могут быть салаты, супы, а также блюда из рыбы и курицы. Отлично эта специя сочетается с перцем чили в жарком.

Укроп

использовать вместо соли: укроп дополняет практически всю еду. От творога и йогурта до омлета, морепродуктов, мяса. Добавлять укроп, как и зеленый лук, нужно в конце приготовления.

Тмин

Как использовать вместо соли: свежие семена тмина, обжаренные, а затем измельченные придают более насыщенный вкус, чем порошок тмина. Тмин сочетается практически с любым блюдом, но особенно с бараниной, птицей, бобами и рисом.

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Имбирь

Как использовать вместо соли: покупайте молотый или свежий имбирь. Он улучшает сладкие и соленые блюда. Свежий имбирь можно натереть на терке во время жарки и посыпать мясо перед запеканием или приготовлением на гриле. Его также можно использовать в заправках для салатов или добавлять в рис.

Орегано

Как использовать вместо соли: свежие листья орегано можно измельчить или добавить целиком. Орегано будет очень кстати в блюдах греческой и средиземноморской кухни. Используйте его для маринования мяса, птицы и морепродуктов перед приготовлением на гриле, в блюдах из яиц, хлебе, запеканках и салатах. Он также отлично подходит для спагетти-болоньезе и томатной сальсы.

Паприка

Как использовать вместо соли: добавьте порошок паприки в блюда из баранины, курицы и рыбы , с запеченными дольками картофеля, а также с фасолью или яичницей.

Петрушка

Как использовать вместо соли: повара отдают предпочтение петрушке с плоскими листьями, она хорошо выдерживает тепло и очень ароматная. Кудрявую петрушку используют для декоративного украшения. Подается к говядине, стейкам, рыбе, курице, овощам, блюдам из картофеля, омлетам, супам.

Шалфей

Как использовать вместо соли: лучше всего употреблять в свежем виде и в небольших количествах. В отличие от некоторых трав, шалфей не теряет вкуса при длительной тепловой обработке. Шалфей является традиционным в итальянской и французской кулинарии, добавляется к мясу, птице и пасте.

Черный перец

Как использовать вместо соли: это мощная и самодостаточная специя. Свежемолотый перец хорош в блюдах из яиц, супах, пасте и салатах. Он не заменим, если вы готовите мясо.

Эстрагон

Как использовать вместо соли: эстрагон следует добавлять в конце приготовления, так как высокая температура снижает его вкус. Это одна из основных приправ во французской кухне. Хорошо сочетается с блюдами из птицы, рыбы, яиц, говяжьими и овощными супами. Его также можно добавлять в заправки для салатов.

Тимьян

Как использовать вместо соли: в отличие от большинства трав, тимьян нужно долго готовить, чтобы полностью раскрыть его аромат. Добавьте целые веточки в блюда, которые нужно долго тушить или запекать, перед подачей уберите тимьян. Он хорошо сочетается с другими травами, такими как розмарин, петрушка, шалфей и орегано. Придаст аромат мясу, курице, овощам-гриль. Например, перед запеканием можно положить в тушку курицы несколько веточек тимьяна.

Куркума

Как использовать вместо соли: куркума иногда используется как более дешевая альтернатива шафрану, хотя вкус у него совсем другой. Используйте куркуму с имбирем в мясных и овощных блюдах или приправьте ею рис. Во время приготовления аромат куркумы усиливается.

По материалам: Вhf.org.uk.

Здесь узнаете, как правильно хранить специи, чтобы они не растеряли свой вкус и аромат.