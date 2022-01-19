Найди меня, если сможешь: курьезные фото котов, которые мастерски играют в прятки

Коты, которые прячутся лучше профессиональных шпионов / Фото: Bored Panda
Кошки известны своим странным поведением, но от этого мы любим их еще сильнее. У кого есть кот, тот точно знает, что такое любовь, даже не всегда взаимная. Особенно повевает холодком в отношениях после стрижки наших питомцев, но эта врожденная причудливость делает их еще более привлекательными.
Рассмотрим еще одну кошачью сверхспособность, которая частенько сбивает с толку их владельцев — это то, как кошки сливаются с окружающей средой. Кажется, они надевают плащ-невидимку и занимаются своими делами, пока мы их усиленно ищем.
Предлагаем вам оценить таланты конспирации котов, которых можно отыскать только, если у вас идеальное зрение и прекрасная сосредоточенность.
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