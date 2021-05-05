Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Певица Наташа Королева, которую раскритиковали за попытку казаться моложе, показала, как проводит весенние каникулы с семьей в США. Вместе со своей 75-летней мамой, заслуженной артисткой Украины Людмилой Порывай, Наташа Королева "зажгла" танцпол прямо на яхте.
В ролике, опубликованном в Instastories, Наташа Королева с мамой веселятся под трек Think I'm Crazy и показывают, как надо отдыхать.
"Мама, не верят, что тебе 75 лет, говорят, что меньше", – сказала Наташа Королева.
Позже к певице присоединился ее супруг Тарзан. Супруги сняли ролик в замедленной съемке.
Ранее сын Наташи Королевой станцевал на пилоне под украинскую песню.