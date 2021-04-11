Наташа Королева будет мстить любовницам Тарзана: Суды только начинаются

Точку в скандальной истории певица пока не собирается ставить

Казалось, что история с изменой Тарзана закончилась – Наташа Королева простила мужа, и они вместе. Но любовниц мужа певица не собирается прощать. Об этом рассказала в эфире программы "Ты не поверишь".

Певица пообещала устроить любовницам мужа веселую жизнь и будет судиться.

"Суды только начинаются. В любой семье нужно доверие. Его можно легко заработать, но можно и также легко потерять. Все ситуации надо за семейным столом проговаривать. Семейные ценности — самое важное. Их надо хранить и охранять", – заявила певица.

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко / Фото: Facebook

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О судах рассказывал и муж певицы Тарзан. Он отметил, что скандал ему подпортил репутацию и он хочет, чтобы справедливость восторжествовала.

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