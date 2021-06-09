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Натали Портман – 40! 10 фактов о звезде "Леона", которые вы могли не знать

9 июня, 16:20

Дарина Алексеева

Сегодня, 9 июня, родилась американская актриса, сценарист и режиссер Натали Портман. Вы можете помнить актрису по роли в фильме "Леон", в котором она снялась в возрасте 13 лет

Интересные факты о Натали Портман / Фото: Imdb.com

Звезда фильмов "Черный лебедь", "Близость", "V — значит вендетта" Натали Портман, которая в начале этого года опровергла слухи о своей беременности, сегодня отмечает юбилей. Дебютная роль в культовом фильме "Леон" принесла Натали Портман всемирную славу. Начав сниматься в подростковом возрасте, актриса сыграла в более, чем сорока фильмах. В биографии звезды есть много неожиданных фактов, поэтому сегодня мы делимся самыми интересными.

Натали Портман в фильме "Призраки Гойи" / Фото: Imdb.com

Натали Портман / Фото: Imdb.com

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кино актриса Натали Портман

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