NASA произвела исторический запуск беспилотного вертолета на Марсе

Утром, 19 апреля, беспилотный вертолет NASA Ingenuity выполнил свой первый испытательный полет на Марсе. Эти кадры были показаны в прямом эфире на канале NASA в YouTube.

Беспилотный вертолет NASA / Фото: Скриншот из YouTube

Учитывая, что расстояние между Землей и Марсом очень большое, то данные о полете были получены лишь спустя несколько часов после его начала.

Беспилотный вертолет NASA / Фото: Скриншот из YouTube Реклама

Ранее NASA уже пыталась запустить вертолет на Марсе, но из-за различных сбоев этого сделать не удалось. Специалисты даже переустанавливали специальное программное обеспечение вертолета.

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