На маму или папу? На кого похож Холостяк Михаил Заливако (голосование)

В проекте Холостяк были показаны архивные фото родителей Михаила – Владимира и Ларисы. Предлагаем проголосовать, на кого больше похож Заливако

Михаил Заливако с родителями / Фото: Скриншот из видео, пресс-служба

Если в 10 выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако знакомился с родителями каждой из участниц, то на этот раз, в 11 эпизоде, Холостяк познакомил девушек со своими друзьями и родными.

Михаил также поделился фотографиями из семейного архива. На снимках Заливако, будучи еще совсем маленьким, позирует с папой и мамой.

Предлагаем проголосовать – на какого из родителей похож Холостяк? (Голосование – в конце материала)

Михаил Заливако с отцом / Фото: Скриншот из видео

А вот и архивные фото Михаила с мамой.

Михаил Заливако с мамой / Фото: Скриншот из видео Реклама

Родители Миши развелись, когда ему было около 13 лет. Как признается Заливако, он почти не почувствовал расставание отца и матери, ведь они продолжали общение друг с другом.

По словам мамы Михаила, со своим бывшим супругом они были скорее очень близкими друзьями, нежели возлюбленными.

А теперь еще раз посмотрите на фото родителей Заливако и проголосуйте:

На кого больше похож Михаил Заливако? на маму на папу на обоих сразу

Ранее мы рассказали, кто покинул проект в десятом выпуске "Холостяка-11".