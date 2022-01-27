На День Валентина – в украинский Рим: 3 романтических города, которые оценит каждый

14 февраля празднуют День Валентина. Влюбленные устраивают сюрпризы и романтические свидания, чтобы удивить друг друга и напомнить о чувствах. В список традиционных подарков в этот день входят: цветы, открытки, сладости, косметические средства и техника. И, конечно, путешествие для двоих, которое является беспроигрышным презентом. Мы с тревел-экспертом Татьяна Кихно расскажем о 3 романтических городах в Украине, куда следует отправиться на праздник

Тревел-эксперт Татьяна Кихно / Фото: пресс-служба

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1 – Тернополь

Как насчет Тернополя, которого называют молодежным городом для вечеринок? Несмотря на это, романтику туристы ощущают. Чего только стоит Остров влюбленных, где по легенде те, кто посмотрят в воду, могут увидеть будущее. Находится он в парке им. Т.Г. Шевченко.

/ Фото: tamtour.com.ua

Тернопольский замок – это следующее место, которое традиционно посещают пары 14 февраля. Устраивают там для двух экскурсию по музею, потому что замок является памятником архитектуры национального значения.

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За вау-видами идут к Башне катедры, где открывается великолепная панорама на город.

Завершают вечер в уютном ресторане "Старая мельница", "Ковчег" или "Старый город". Заказывают для романтического ужина нетипичные блюда и напитки: пирог с коноплей, телячьи щечки, паштет из косули, зеленое пиво, настойки и мороженое из свеклы.

/ Фото: samogon.org

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Цены: за проживание для двоих в стандартном номере 3* отеля с учетом завтраков – 600 гривен. За обед для одного – от 80 гривен, а ужин – от 90 гривен.

2 – Одесса

У всех Одесса ассоциируется только с летним отдыхом, купальниками и вечеринками под открытым небом на берегу моря. Но любители романтики знают, что зимой атмосфера города способствует отдыху для двоих и открывается с другой стороны.

14 февраля рекомендуем посетить сквер "Городской сад", где находится скульптура "Дерево любви". На нем 65 языками мира написано слово "любовь".

Следующее must visit место – инсталляция "Влюбленное сердце" (неподалеку Тещиного моста) с десятками замков, где пары вешают свой замок в знак вечной любви.

После прогулки устройте свидание в ресторане с видом на море. Кухня здесь разнообразна – побалуйте вторую половинку вертутами с яблоками, камбалой, форшмаком или цимесом. И не забудьте о бокале шампанского или вина.

Цены: проживание для двоих в стандартном номере 3* отеля с учетом завтраков – от 800 гривен в сутки. За обед для одного заплатите от 100 гривен, а ужин – от 110 гривен .

3 – Львов

Самый романтичный город Украины – старый Львов: чего стоит архитектура и узенькие улочки. Одна из инстаграмных локаций, куда наведываются туристы – Итальянский дворик. Он расположен во дворце Корнякта. Посетите его, чтобы ощутить атмосферу двориков Венеции и Рима.

Не обходите скамейку для влюбленных на площади Рынок, 1. Львовяне говорят, что парам стоит посидеть на ней несколько минут, взявшись за руки, чтобы любовь стала крепче. Традиции, куда без них!

/ Фото: lviv1256.com

Любители целоваться направляются к часовне Боимов, потому что в 200 метрах от нее разместили специальные знаки для поцелуев. Теперь вы знаете, где принято целоваться.

Во время посещения аутентичных мест не забудьте оставить время на кофе с вкусняшками во "Львовской мастерской шоколада". Завершите романтический день ужином в ресторане "38По".

Цены: за проживание в 3* отеле для двоих в стандартном номере заплатите от 700 гривен. В цену учтены завтраки. За обед или ужин в заведении для одного заплатите от 120 гривен .

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