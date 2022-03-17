Мы спасаем даже животных, они бросают даже своих: душераздирающие фото эвакуации людей и их питомцев

Душераздирающие фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Двадцать второй день вторжения России в Украину, которое принесло слишком много горя и потерь, которые мы никогда не простим оккупантам. К счастью, многим людям удается эвакуироваться из горячих точек, забирая с собой только самое важное — и это не материальные ценности, а беззащитные животные. Невозможно смотреть на эти фотографии без слез отчаянья и одновременно благодарности за человечность!

Только вдумайтесь в то, что вы видите на этих снимках: люди не знают, что с ними будет даже через час, но все равно, падая от усталости, измученные и истощенные, несут на руках тех, кому еще страшнее, тех, кому невозможно объяснить, что и почему происходит, тех, кого точно ждет гибель без их помощи. Наша сильная нация так устроена — помогать тем, кто слабее, даже рискуя собой. И так будет всегда, а, значит, нас не победить!

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Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

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Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Трогательные фото эвакуации людей и их питомцев / Фото: instagram.com/uanimals.official/

Орки, которые бросают посреди поля боя своих же раненых солдат, никогда не поймут наш народ. Зазомбированные россияне, вопящие в эйфории от буквы Z, когда весь мир кричит, что они убийцы — не заслуживают прощения и будут проклятыми изгоями до конца своих дней!

Напомним, как отправить бездомных животных за границу. Волонтеры советуют, если видите брошенных животных на улице, то не оставляйте их.

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