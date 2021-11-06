Мужчины больше страдают от разрыва отношений, чем женщины – мнение ученых

Мужчины, по сравнению с женщинами, больше подвержены впасть в депрессию из-за разрыва отношений / Фото: gq.com
Мужчины больше страдают от разрыва отношений и чаще обсуждают свое эмоциональное состояние и боль онлайн, чем женщины. К такому выводу пришли британские и швейцарские психологи, проведя исследование. Данные опубликовали в научном издании Journal of Social and Personal Relationships.
Всего исследователи проанализировали данные 184 тысяч людей, которые обратились за психологической помощью на разные онлайн-платформы.
Так, большинство пользователей рассказывали о коммуникативных проблемах, каждый восьмой отметил проблемы доверия в отношениях. Интересно, что чаще всего люди, рассказывая о трудностях в отношениях, сосредотачиваются на эмоциональности, но не на сути проблемы.
Мужчины же обсуждают свое психическое состояние после разрыва гораздо чаще, чем женщины. Также мужчины чаще пользуются онлайн-платформами для решения трудностей в отношениях и, чтобы получить консультацию психолога.
В онлайн-беседах женщины больше обсуждают темы, связанные с насилием, расстоянием, домашними делами и финансовые вопросы. А вот мужчины чаще сосредотачиваются на темах душевного равновесия, эмоциональной боли, свиданиях, вечеринках и личных качествах.
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