Мужчина потерял свой кошелек в пабе и неожиданно нашел его через 20 лет

37-летний шотландец Райан Сеймур давно забыл о пропаже, однако в начале мая 2021 года с ним связался сотрудник полиции и сообщил радостную новость

Шотландец Райан Сеймур нашел свой кошелек через 20 лет / Фото: hulldailymail.co.uk

37-летний Райан Сеймур из шотландского города Локгелли, графство Файф, во время посещения паба в далеком 2001 году потерял кошелек с 60 фунтами стерлингов, пластиковыми картами, документами и неожиданно нашел его через 20 лет.

Историю возвращения бумажника к хозяину опубликовал таблоид Daily Mail.

Сеймур давно забыл о пропаже, однако в начале мая 2021 года с ним в Facebook связался сотрудник полиции Данфермлина по имени Джиллиан. Он поинтересовался, не терял ли Сеймур кошелек много лет назад. Как выяснилось, некий прохожий обнаружил кошелек в кустах у того самого паба, где шотландец выпивал с друзьями 20 лет назад, и принес его в полицию.

Кошелек шотландца пролежал в кустах 20 лет / Фото: hulldailymail.co.uk

Пропуск на работу, пластиковые карты и удостоверение личности оказались на месте – пропали только деньги.

"Забавно было снова увидеть себя молодым на фотографиях", – рассказал Сеймур. Мужчина добавил, что больше всего его развеселила карточка из проката видеокассет.

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Из кошелька пропали только деньги / Фото: hulldailymail.co.uk

Это уже не первая подобная история. Никита Тарви из английского города Харлоу в 2019 году потеряла свой кошелек и даже не надеялась увидеть его снова. Удивлению девушки не было предела, когда выяснилось, что пропажу нашел мусорщик из турецкого города Бурса, а ведь она никогда ранее не была в этой стране.

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Кроме этого, владелица брачного агентства Рейчел Поллард из австралийского города Кофс-Харбор случайно нашла потерянный неизвестной девушкой кошелек 40-летней давности. Внутри она обнаружила удостоверение личности, принадлежащее 18-летней Дженнифер Синклер, а также несколько старых документов, банковскую карту Commonwealth и карточку на скидку в книжном магазине.

Смотрите видео, как быстро найти потерянный кошелек: