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Потерянный кошелек британки нашелся в стране, где она никогда не бывала (фото)

Сегодня, 10:01

Никита Тарви уже выяснила, как это произошло

Никита Тарви из английского города Харлоу в 2019 году потеряла свой кошелек и даже не надеялась увидеть его снова. Удивлению девушки не было предела, когда выяснилось, что пропажу нашел мусорщик из турецкого города Бурса. А ведь она никогда ранее не была в этой стране.

По информации таблоида Daily Mail, однажды 24-летней британке в Instagram написал незнакомец из Турции, а также прислал фотографию кошелька. Тарви, которая работает в сфере здравоохранения, никогда не бывала в Турции и не могла понять, как кошелек мог оказаться за тысячи километров.

Фото: Caters News Agency

Вскоре британка выяснила, что мусор из Великобритании отправляют на переработку в другие страны, а на Турцию приходится наибольшая доля экспорта.

Фото: Caters News Agency

Со временем Тарви подружилась с незнакомцем из Турции. Она надеется, что новый друг сможет приехать к ней в гости, когда пандемия COVID-19 закончится.

Напомним, владелица брачного агентства Рейчел Поллард из австралийского города Кофс-Харбор случайно нашла потерянный неизвестной девушкой кошелек 40-летней давности.

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Кроме этого, мы сообщали о строителе из румынского села Бикиджи, который нашел 95 тысяч евро в старом шкафу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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