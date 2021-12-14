Можно ли лечить зубы под наркозом ребенку, ответил доктор Комаровский

Введение в общий наркоз, а не седация (седация в стоматологии представляет собой погружение пациента в состояние физического и эмоционального расслабления, иногда даже даже сна) при лечении зубов у детей очень беспокоит родителей. Моно ли вводить детей в состояние общего наркоза при лечении зубов, популярный детский врач объяснил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина".

Использование состояния общего наркоза в детской стоматологии – это общепринятая мировая практика. Человеку, который обращается за медицинской помощью, не должно быть больно – отметил кандидат медицинских наук,- Поэтому фраза "потерпите" – абсолютно недопустима в медицине 21 века.

Евгений Комаровский отметил, что любая боль пациента недопустима в современной медицине . Если вам больно в кабинете у врача, то вы явно не находитесь в стране с цивилизованной медициной.

Реклама

Детям большее не лечат зубы, если ребенка приходится держать, современная медицина использует анестетики / Фото: freepik.com

Сейчас есть огромное количество вариантов препаратов для современного введения в состояние наркоза. Врачи знают, как это правильно делать, используя системы наблюдения, создавая специальные условия, своевременно реагируя в случае возникновения осложнения и так далее.

Детям не лечат зубы, если ребенка приходится держать, фиксировать ему голову,- говорит Евгений Комаровский,- во многих странах даже 3-х месячному ребеночку, когда делают прививку в ножку, в бедро, кожу на месте укола смазывают мазью с анестетиком, чтобы ему не было больно. Так и должно быть, а не то, что даже я хорошо помню, когда мне в 5 лет удаляли аденоиды, меня держали, все было в крови. Такого быть не должно, это безумие!

Также мы писали, зачем вакцинировать детей.