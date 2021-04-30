Может у него другая женщина: адвокат Успенской пролила свет на ссору певицы с мужем

Любовь Успенская подала встречный иск к Александру Плаксину, который хочет отсудить у нее имущество

Любовь Успенская / Фото: пресс-служба

Известная певица Любовь Успенская получила от своего мужа Александра Плаксина судебный иск на раздел имущества. Супруги долгое время не проживают вместе, но документ застал артистку врасплох.

"Люба узнала о ситуации, находясь дома, причем в тот период времени она болела. Этот документ, наряду с остальной корреспонденцией, привез ее водитель. Никаких предпосылок, прелюдий. Ее первой реакции было недоумение: Любовь не могла поверить, что супруг мог так поступить", – цитирует "СтарХит" адвоката Успенской Елену Сенину.

Любовь Успенская / Фото: пресс-служба

Отмечается, что Плаксин не подал на развод – его лишь интересует недвижимость, зарегистрированная на Успенскую. Защитница певицы убедила ее подать встречный иск к Александру.

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Любопытно, что ранее Любовь Успенская предложила своему мужу поделить их квартиру в США, стоимостью около двух миллионов долларов. Но адвокаты выяснили, что это жилье никогда не принадлежало звезде.

Оказывается, что изначально Плаксин оформил недвижимость на свою сестру, позже переписал собственность на себя, а спустя время — на траст.

"Мы не знаем, что происходит у него в Америке. Плаксин давно живет отдельно, своей жизнью. Может, у него уже другая женщина, которой срочно понадобились деньги. Может, он живет с новой семьей, а Люба является источником денег. Нанимать детективов, как это распространено в Штатах, она не собирается", – говорит адвокат Успенской.

Любовь Успенская и Александр Плаксин состояли в браке с 1987 года. Бизнесмен перебрался в США, где и живет последние годы. Именно его Успенская обвиняла в ссоре с дочерью и в аварии, которая произошла в 2008 году.