Моргентшерн прибыл на судебное заседание на шикарном McLaren и с девушкой в образе вдовы: видео

Скандальный российский рэпер приехал на судебное заседание, где будет рассматриваться дело о пропаганде веществ в песнях "Розовое вино-2" и Family

Моргенштерн прибыл на судебное заседание по делу о пропаганде наркотиков / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сегодня, 3 июня, в Москве проходит судебное заседание о пропаганде наркотиков в песня скандального рэпера Моргенштерна. Ранее в отношении артиста возбудили дело за незаконную рекламу наркотических веществ.

Предположительно, рэперу грозит штраф до одного миллиона рублей (около 373 тысяч гривен). Как заявил Моргеншетрн, для него это "копейки".

Как сообщает Telegram-канал Mash, рэпер прибыл в суд на шикарном спортивном автомобиле марки McLaren. Моргенштерн вышел из машины, опираясь на трость – как объяснил рэпер, у него проблемы с почками и сейчас ему сложно ходить. Рядом с артистом шла его 21-летняя девушка – Дилара, которая облачилась в черное платье, темные очки и вуаль. Ее, к слову, не пустили в здание суда.

Моргенштерн прибыл в суд Видео: Mash

Журналисты также поинтересовались у артиста, почему он и его девушка облачились в черные наряды, будто собрались на похороны.

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"Мы скорбим по адекватности и восприятию творчества в современной России", – сказал Моргенштерн.

Напомним, что специальная экспертиза подтвердила наличие пропаганды наркотиков в двух клипах рэпера. В видеоработах "Розовое вино-2" и Family обнаружили культ употребления наркотических веществ. По мнению суда, это формирует положительное отношение к наркотикам у поклонников Моргенштерна.

Напомним, российского рэпера Моргенштерна, который ранее заявил, что он "банально боится" приезжать в Украину, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Валеев Алишер (настоящее имя рэпера) появился в списке под номером 25 на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

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