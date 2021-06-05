Моргенштерн устроил скандал на МУЗ-ТВ, жестко обматерив организаторов: В рот е**л ваши тарелки

Рэп-исполнитель обиделся на организаторов музыкальной премии из-за того, что в номинации "Лучший исполнитель года" победил не он

Моргенштерн устроил скандал на премии МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн из одного скандала попадает в другой. Недавно рэпера оштрафовали за пропаганду наркотиков, а теперь артист устроил бунт на российской музыкальной премии "МУЗ-ТВ".

Моргенштерн возмутился тем, что в номинации "Лучший исполнитель года" победил не он, а Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.

Александр Ревва на МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube

После того, как Ревву объявили победителем и вручили трофейную тарелку, Моргенштерн выбежал на сцену и устроил разборки.

"Мне не нужна тарелка, я пришел сюда не за тарелкой, я пришел сюда за правдой. "МУЗ-ТВ", вы говорите – вы самая честная музыкальная премия? Тогда почему ваш ведущий выигрывает в номинации?" – сказал артист со сцены, перебивая ведущих.

После этого рэпер предложил вывести результаты голосования на экран. Не получив ответа, он сделал новое предложение – по очереди назвать имена (его и Александра Реввы) и по уровню шума от аплодисментов в зале узнать, "кто действительно победил".

Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube

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Ведущие пытались его всячески успокоить. Дмитрий Нагиев сказал Моргентшерну, что, мол, тут "не сельская дискотека", чтобы все решать аплодисментами, а Ксения Собчак предложила рэперу сдать текст на наркотики, намекнув, что он находился в неадекватном состоянии.

Все закончилось тем, что Моргенштерн вышел на сцену и начал исполнять свой хит Cadillac. Вместе с ним на сцену вышли его друзья и коллеги, включая Егора Крида и Тимати.

В самом конце рэпер жестко обматерил организаторов, заявив, что ему, мягко говоря, все равно и вообще его лучшая награда – это его девушка Дилара.

"Посмотрите на эту женщину — вот моя награда, а тарелки ваши я в рот е**л", – прокричал в микрофон Моргенштерн, подхватил Дилару на руки и удалился со сцены.

Моргенштерн на премии МУЗ-ТВ Видео: https://t.me/Lshot

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