Моргенштерн оригинально сделал предложение своей девушке (видео)

Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Диларе во время съемок клипа. Девушка опубликовала видео у себя в Instagram

Моргенштерн сделал предложение Диларе на съемках клипа / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Недавно девушка эпатажного рэпера Моргенштерна Дилара сделала ему предложение. Тогда многие поклонники восприняли это как очередную выходку для привлечения внимания. Но все-таки пара действительно собирается пожениться – Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной.

В Instagram Дилара опубликовала видео, на котором рэпер в одних трусах встал на колено с кольцом в руке во время съемок клипа.

Женщина моя любимая, ты будешь моей женой? — спросил исполнитель.

Дилара призналась, что все происходящее стало для нее неожиданностью.

На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, я знала, что мы должны скоро пожениться, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным, – написала она в Instagram.

Моргенштерн сделал предложение Диларе / Фото: instagram.com/influesii

Дилара отметила, несмотря на весь эпатаж она мечтала о романтичном жесте со стороны бойфренда.

Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя! – написала Дилара

Моргенштерн и Дилара / Фото: instagram.com/influesii

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019 году они рассталась, поскольку девушка не согласилась на свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году.

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