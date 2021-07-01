Монатик поделился забавным фото первого поцелуя с супругой 13 лет назад: Мы стали семьей после этого

Украинский певец трогательно поздравил свою супругу с шестой годовщиной свадьбы. По этому поводу Монатик показал поклонникам фото 13-летней давности

Сегодня, 1 июля, певец Дмитрий Монатик и его супруга Ирина, дети которых недавно выпустились из садика, празднуют годовщины свадьбы. Артист сделал сюрприз супруге и поделился приятным воспоминанием о моменте, с которого начались их отношения. Июль у всех начинается жарко и дальше будет больше: чтобы лето стало и для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Фотографией артист поделился в своем Instagram-аккаунте. На снимке, сделанном 13 лет назад, Дмитрий и Ирина, одетые в праздничные костюмы, шуточно целуются. Как оказалось позже, поцелуй пары оказался вовсе не шуткой, а продолжился крепким семейным союзом.

"Луцк. Наш первый шуточный поцелуй на твоём 25-ом дне рождения оказался совсем не шуткой! Спустя три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда ещё чужом и незнакомом Киеве. Сегодня ровно 6 лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днём все больше. С каждым днём все сильнее восторгаясь тобой. Думал искать буду целую жизнь... вот и нашёл... целую жизнь!!! Люблю тебя, Ирина Монатик прозрачно, безгранично и бесконечно", – написал Дмитрий Монатик.

Супруга Дмитрия Монатика тоже опубликовала в своем блоге их совместные фото. Ирина отметила, что их официальному браку шесть лет, а вместе они уже целых десять.

Как и с кем MONATIK встречал свое 34-летие – смотрите в ролике:

Ранее Дмитрий Монатик и другие украинские звезды в День защиты детей поделились милейшими фото.