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MONATIK показал редкое фото с сыном, который лишился зуба

20 апреля, 09:46

Инна Петрова

Артист больше не скрывает лица своих детей и активно публикует фотографии с ними в своем Instagram

Дима Монатик как настоящий папа радуется всему, что происходит с его детьми. В последнем посте он показал снимок с сыном Платоном и рассказал, что у того выпал зуб.

"Я так счастлив! Хочу запечатлеть этот день здесь! У Дани сегодня выпал первый зуб! 19-го апреля! Прямо в день рождения моей любимой бабушки", – написал музыкант в соцсети.

В кадре Дмитрий запечатлен вместе с Платоном, который обнимает отца за шею.

Дмитрий Монатик с сыном / Фото: instagram.com/monatik_official

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Мужчин в комментариях засыпали комплиментами: "Какие вы чудесные", "Сильно красивые", "Дима, на вас так приятно смотреть".

Напомним, что ранее вместе со своей супругой Ириной Демичевой и сыновьями Даниилом и Платоном MONATIK украсил обложку известного глянца.

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