Mom, i see war: Елена Зеленская рассказала, как из тысячи детских рисунков создадут манифест-коллаж о войне в Украине

Елена Зеленская рассказала о проекте Mom, i see war / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская, признавшаяся, плачет ли она из-за войны, рассказала о проекте, который покажет всему миру, как украинские дети переживают кровавую войну России против Украины. Из тысяч детских рисунков создадут коллаж о войне в Украине и выставят на международном цифровом NFT-аукционе, поделилась первая леди.

Жена президента Украины отметила:

Реклама

Проєкт Mom, i see war/Мамо, я бачу війну збирає малюнки дітей, щоб створити маніфест-колаж про війну в Україні / Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Война глазами украинских детей, какая она? Страшная, жестокая, несправедливая, разрушающая родной дом и жизнь. Проект @Mom, i see war – "Мама, я вижу войну" создан, чтобы показать всему миру, как украинские дети переживают военную агрессию России против Украины. Из тысяч детских рисунков будет создан манифест-коллаж о войне в Украине, который будет выставлен на международном цифровом NFT-аукционе. Средства от продаж будут перечислены в фонд помощи детям, пострадавшим от войны.

Также Елена Зеленская сообщила, что уже удалось собрать тысячи рисунков:

Проєкт Mom, i see war/Мамо, я бачу війну збирає малюнки дітей, щоб створити маніфест-колаж про війну в Україні / Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Реклама

Уже собрано более 5000 рисунков детей. В каждом – много боли, а еще больше – веры в победу, слов благодарности нашим мужественным защитникам, цветущая мирная Украина. Мир, смотри на наших невероятных украинских детей. Храбрых, сильных, несгибаемых! Детей, которые рисуют войну, которые видят своими глазами, стремящиеся к победе и миру.

Проект реализуется ОО "Лаборатория первичного размещения токенов. Украина", TA Ventures, Украинским фондом стартапов, агентством публичных коммуникаций Perfect PR, ОО "Мемориал имени Василия Стуса", Учебно-научным институтом права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Поддержать проект "Мама, я вижу войну" можно по ссылке.

Проєкт Mom, i see war/Мамо, я бачу війну збирає малюнки дітей, щоб створити маніфест-колаж про війну в Україні / Фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

Реклама

Напомним, как выглядели украинки до и после вторжения России – 10 Insta-фото.