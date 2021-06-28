Могилевская чуть не лишилась волос из-за обещания похудеть: как певице удалось не стать лысой

Наталья Могилевская рассказала, как чуть не стала лысой из-за своего обещания похудеть / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Наталья Могилевская в начале июня этого года поспорила с Анитой Луценко, что похудеет на четыре килограмма. В случае, если артистка не похудела бы до 26 июня, она полностью сбрила бы волосы.
Когда настал день "икс", Наталья с ужасом обнаружила, что ей осталось сбросить всего 300 граммов. В противном случае, ей пришлось бы лишиться волос. По словам артистки, похудеть на четыре килограмма оказалось сложнее, чем она думала.
Вы писали, что это мелочи и я легко их сброшу. Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову…Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолет и вернуться обратно – все складывается иначе. Друзья, это действительно тяжело, – пишет Наталья.
Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Как утверждает артистка, в день, когда у нее должно было быть финальное взвешивание, весы показали лишние 300 граммов – певица уверена, что это из-за перелета. Могилевская также рассказала, как ей удалось сбросить этот лишний вес.
Это большая нагрузка на организм, и вес часто выше после перелета. Но я была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все – и сгоняла вес в сауне, эндосферой, и принимала "волшебную таблетку". И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои, 72, 6 килограмма, – призналась Наталья.
В Instastories Наталья показала, как проходит процедуры в spa, а также продемонстрировала, как пьет индийскую таблетку, которая, как намекнула артистка, имеет эффект слабительного.
Наталья призналась, что она не собирается останавливаться на достигнутом. Артистка сообщила, что хочет похудеть еще на четыре-пять килограммов к своему дню рождения, который она будет отмечать 2 августа.
Ранее Наталья Могилевская опубликовала видео, в котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула стригут ей волосы.
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