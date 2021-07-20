Модные джинсы на лето: выбираем актуальную модель по типу фигуры

Must-have сезона – клеш и "бананы". И выбирая модные джинсы не забывайте руководствоваться так называемым правилом пропорций.

В гардеробе современных модниц можно насчитать несколько пар всевозможных джинсов на любой случай жизни. Эта универсальная вещь легко вписывается и в строгий, и в романтичный аутфит, в ней комфортно и свободно. Но какие модные джинсы выбрать в 2021 году? Об этом предлагаем поговорить подробнее.

Спойлер: mom-джинсы все еще популярны. О том, как и с чем носить mom-джинсы, мы рассказывали здесь. Также читайте, как выбрать джинсы-клеш и с чем их носить.

При подборе джинсов нужно обращать внимание на такие детали:

насколько вам в них комфортно;

не сковывают ли они ваших движений, не вызывают ли дискомфорт;

не передавливают ли джинсы живот;

в положении сидя ткань не должна впиваться в ваше тело.

Выбирая модные джинсы на лето стоит руководствоваться и так называемым правилом пропорций. Определите свой тип фигуры: "яблоко", "груша", "треугольник" и прочие, и уже в зависимости от этого подбирайте трендовую модель.

Как выбрать модные джинсы по типу фигуры

Для типа фигуры "песочные часы" подойдут стильные джинсы клеш и прямые классические. Они выгодно подчеркнут бедра и талию. А вот мом-джинсы лишь утяжелят такую фигуру.

Модные джинсы на лето 2021 | Фото: Pinterest

Как носить джинсы клеш | Фото: Pinterest

Обладательницам фигуры "перевернутый треугольник" подойдут расклешенные от колена джинсы и mom-джинсы. И те и другие визуально придают объем в бедрах, что помогает скрыть недостатки.

Какие джинсы модные в 2021 году | Фото: Pinterest

Джинсы мом и кюлоты уже который год подряд пользуются популярностью у модниц во всем мире. И это неудивительно, ведь первые – универсальные и удобные, а вторые – эффектные и очень стильные.

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Джинсы кюлоты |Фото: Pinterest

Такие джинсы подойдут для фигуры типа "груша". А еще джинсы прямого кроя с высокой посадкой, которые подчеркнут талию и удлинят ноги.

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Обозначить талию и увеличить бедра в фигуре "прямоугольник" помогут стильные скинни и "бананы", которые имеют узкую талию и узкий низ, но при этом объемные посередине.

Модные джинсы лето-2021 | Фото: Pineterst

Джинсы "бананы" | Фото: Pineterst

Говоря о скинни, отметим, что в этом сезоне приветствуются модели с высокой посадкой.

Джинсы скинни | Фото: Pineterst

Если ваш тип фигуры "яблоко", надевайте джинсы с высокой талией, которые визуально подтянут живот и удлинят ноги. Клешеные модели создадут баланс между верхом и низом.

Модные джинсы лето-2021 | Фото: Pineterst

Девушкам невысокого роста из трендовых моделей джинсов сезона весна-лето – 2020 подойдут модели скинни и укороченные джинсы, которые открывают щиколотку. Опять же, выбираем высокую посадку.

Трендовые скинни | Фото: Pinterest

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