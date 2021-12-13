Многослойность – тренд здоровья или как одеваться, чтобы не замерзнуть зимой

Одеваться, чтобы не замерзнуть зимой, нужно многослойно, а еще держать под рукой термос с чаем / Фото: Коллаж: Сегодня

Зимой лучше не выходить на улицу голодным и носить одежду в несколько слоев. Ошибка многих, думать, что зимой при + 5 невозможно серьезно переохладиться и заболеть. Как избежать переохлаждения и не заработать потом простуду, разбираемся вместе с Центром общественного здоровья МОЗ.

Как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть

Выходя на улицу, мы задумываемся, что лучше надеть, чтобы не перемерзнуть, например, в ожидании автобуса. Ведь должно быть тепло и удобно, тогда организм не переохладится и риск подцепить простуду или ОРВИ будет гораздо ниже.

Реклама

Лучший вариант зимней одежды – это многослойность, причем удержать тепло и согреть тело помогут специальные материалы (термобелье) или одежда из натуральных волокон. Так, вариант "правильной" зимней одежды, это:

обязательно теплое белье (термобелье, нижнее белье, носки/колготки)

сверху – худи, свитер или теплая кофта, которые составят средний слой

верхняя одежда – это не только куртка или пуховик, а также обязательно шапка, шарф, если куртка короткая, то теплые брюки, перчатки, шарф.

Чем больше будет на вас слоев одежды, тем легче удержать тепло. Поскольку между разными слоями одежды образуется прослойка из воздуха. Помимо многослойности важно, чтобы одежда была просторной и не сковывала движений. Такой вариант отлично подходит, когда предстоит довольно длительно находиться на улице.

Чем больше будет на вас слоев одежды, тем легче удержать тепло / Фото: unsplash.com

Реклама

Но если затем придется длительно ехать в автобусе или метро, то важно выбрать удобную куртку или пальто, которую будет легко снять. Если вы начнете потеть и будет слишком жарко. Поскольку перегревание не менее губительно для здоровья, чем переохлаждение. И выходить разгоряченным и потным на мороз и ветер тоже чревато простудой.

Почему нужно носить шапку зимой

Носите шапку и перчатки, также не оставляйте открытыми щиколотки (кстати, подвернутые штаны и голые ноги из-под них – уходящий тренд. В моде сейчас носки из-под укороченных штанов, а не голове тело.

Без головного убора и перчаток теряется намного больше тепла, риск заболеть увеличивается в разы / Фото: freepik.com

Реклама

Если вы без головного убора и перчаток, то теряется намного больше тепла, риск заболеть увеличивается в разы. К тому же переохлаждается и кожа, а от мороза волосы тускнеют, становятся более ломкими.

Чтобы не мерзли ноги, зимой лучше носить обувь на толстой подошве. Выбирайте просторные ботинки или сапоги, подходящие по размеру, чтобы не давили и не мешали кровообращению.

Как нельзя согреваться зимой

Согреваться алкоголем – распространенный миф. Начнем с того, что алкоголь (а вместе с ним – и сигареты) вредны в любое время года. Употребление спиртного на улице в мороз или холод создает иллюзию тепла и в то же время приводит к огромной его потере. А курение замедляет кровообращение в руках и ногах, тем самым способствуя их еще большему замерзанию.

Если вы без перчаток, да еще на пальцах кольца, то замерзнете быстрее. Потому что кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит, они быстрее замерзнут. Вообще металл быстро охлаждается и при контакте с кожей может привести к ее обморожению. Поэтому не только кольца, но с серьги в ушах тоже способствуют переохлаждению.

Если чувствуете, что кожа замерзла и начала покалывать, жжет, то нужно срочно искать место, где согреться. И ни в коем случае не растирайте замерзшую кожу ничем, тем более снегом! Особенно если кожа сильно покраснела.

В холодную погоду термос с горячим чаем всегда лучше иметь при себе / Фото: freepik.com

Так вы рискуете ее травмировать еще больше и занести в микро-ранки инфекцию. Зайдите в кафе, магазин, подъезд, позвольте рукам или ушам нагреться естественным путем. Хорошо сразу выпить горячего чая: вообще в холодную погоду термос с горячим чаем всегда лучше иметь при себе.

Как не замерзнуть зимой на улице

Даже при плюсовой температуре воздуха в сырость, дождь и ветер легко замерзнуть, если долго стоять на улице. Если долго ждете автобус, зеленый свет или человека – не стойте. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а значит, вы не замерзнете.

Если знаете, что придется долго быть на улице, берите термос с чаем обязательно. Также важно не выходить на улицу в холод и мороз, будучи голодным. Вообще зимой важно полноценно питаться, поскольку организму требуется больше энергии – ешьте питательную и здоровую теплую пищу.

Напомним, мы писали, как питаться зимой, чтобы не заболеть.