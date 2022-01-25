Гений красоты: как мир моды прощается с культовым дизайнером Тьерри Мюглером

Мировые знаменитости попрощались с Тьерри Мюглером, вспомнив его лучшие наряды / Фото: Коллаж: Сегодня

24 января на мир моды обрушилось печальное известие — умер дизайнер Тьерри Мюглер. И хотя верить в это нет сил, приходится осознавать, что великие люди и иконы своих эпох — тоже смертны.

Кто-то начал вчера, кто-то сегодня прощаться с культовым французским модельером, фотографом и основателем дома моды Mugler. И сердце обливается слезами от осознания, какого гения мы потеряли. Ведь то, как видел красоту Тьерри Мюглер и умел ее воплотить в жизнь, не перестает удивлять.

Реклама

Ирина Шейк, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Ким Кардашьян и Синди Кроуфорд и другие в разные времена блистали в его роскошных образах на подиумах по всему миру. Вспомним лучшие наряды маэстро в публикациях его звездных муз.

Также вам понравится: Тине Кароль – 37 лет! Вспоминаем самые красивые образы певицы