Минус соли, больше мороженых ягод – как питаться при хронической болезни почек

Питаться при хронической болезни почек нужно с ограничением соли, зато можно мороженые ягоды и некоторые овощи / Фото: Коллаж: Сегодня

При хронической болезни почек (ХБП) важно строго следить за питанием, тогда можно замедлить ее прогрессирование. Чем опасна ХБП и какого рациона следует придерживаться – разберемся с экспертами медицинского центра Фрезениус Медикал Кер Украина.

Хроническая болезнь почек – чем она опасна?

Хроническая болезнь почек – это заболевание, когда почки медленно и необратимо прекращают выполнять свои функции. Например, выводить жидкость и вредные вещества, регулярно выделяемые нашим организмом.

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Как отмечает семейный врач Анастасия Коваль, на ранних (1-3) стадиях хронического заболевания почек симптомы почти отсутствуют. Также важно знать, что хроническая болезнь почек может появиться у каждого человека.

Анастасия Коваль / Фото: пресс-служба

Риск поражения почек повышают:

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сахарный диабет

артериальная гипертензия

наследственные и аутоиммунные заболевания почек (поликистоз почек)

инфекционные болезни почек и мочевыводящих путей (пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь)

острое повреждение почек из-за сильного отравления или травмы.

Но если своевременно диагностировать болезнь и приступить к лечению, можно замедлить ее прогрессирование. Для этого людям нужно контролировать питание.

Почему людям с болезнями почек важно правильно питаться?

Диета – очень важная составляющая лечения и контроля болезни. Формирование рациона зависит от лабораторных анализов и индивидуальных особенностей человека. Поэтому любые изменения в питании должны применяться по рекомендациям врача-нефролога или диетолога.

Диетолог Елена Зинченко отмечает, что важно понять: диета – это не кратковременное изменение или ограничение в продуктах для похудения. Конечно, если человек имеет избыточный вес, то коррекция питания поможет его нормализовать.

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Елена Зинченко / Фото: пресс-служба

Однако главной задачей диеты или режима питания является поддержание здоровья и хорошего самочувствия. Для этого важно полноценно питаться, следить за объемом пищи и ее разнообразием.

Правильное питание позволяет:

сохранить здоровый вес;

поддерживать нормальное АД;

контролировать уровень сахара в крови;

предотвращать развитие болезни почек и ухудшение самочувствия.

Какое питание при болезни почек поможет – основные принципы

При ХБП важно контролировать уровень потребления жидкости, снизить потребление соли (натрия) и белков. Также важен контроль за употреблением продуктов с высоким содержанием калия, фосфора и кальция.

Потребляемая жидкость – это не только вода, но и другие напитки, первые блюда, фрукты, овощи, подливки, соусы. Дневную норму жидкости может определить врач, однако в среднем это 400 мл + количество выведенной мочи в течение суток.

При болезнях почек важно контролировать уровень потребления жидкости / Фото: Depositphotos

Лучшим индикатором является цвет мочи. Темный цвет мочи сигнализирует об обезвоживании и потребности в жидкости. Чтобы не превысить норму и умерить жажду, человек может пожевать жевательную резинку, пососать замороженную ягоду или кубик льда.

По поводу натрия – чаще всего мы его потребляем с солью. При ХБП он хуже выводится из организма, что, в свою очередь, задерживает воду и увеличивает нагрузку на сердце и почки. Если для здорового человека рекомендовано потреблять не более 2300 мг соли в день, то людям с ХБП – не более 2000 мг/день = 1 чайная ложка.

Чтобы обогатить вкус блюд вместо соли можно использовать специи и травы. Подсаливать блюдо – уже на тарелке, а не во время приготовления. Предпочитать еду, которая приготовлена ​​дома, а не куплена в ресторане или магазине.

При хронической болезни почек следует снизить количество соли и избегать ее заменителей / Фото: unsplash.com

Большое количество натрия содержится в переработанных продуктах (колбасах, сосисках), консервах, хлебе и сырах, оливках, магазинных соусах и даже в сладостях. Поэтому, покупая продукты, важно читать этикетки, где указано содержание натрия.

Также следует избегать заменителей соли (AlsoSalt или Nu-Salt). Как правило, они содержат большое количество калия, избыток которого также вреден для людей с ХБП. В зависимости от стадии заболевания людям требуется разное количество белка. Не менее важно качество белковых продуктов — кусок нежирной говядины лучше сосиски с неизвестным составом.

В каких продуктах много белка, калия, фосфора и магния?

Продукты с высоким содержанием белка: разные виды мяса и птицы; рыба; яйца; бобовые; молочные продукты. Калий и фосфор способны накапливаться в крови, поэтому люди с ХБП должны контролировать их содержание в рационе и даже избегать продуктов, богатых этими микроэлементами.

При ХБП важно избегать продуктов с высоким содержанием калия / Фото: пресс-служба

Когда почки повреждены, они перестают активировать витамин D, что влияет на способность усваивать кальций из пищи. Чтобы это компенсировать, нужно употреблять продукты, богатые кальцием. Среди них – молочные продукты. Их следует употреблять осторожно, не больше одной порции в день. Ведь кроме кальция, они содержат много фосфора и белка.

Также при ХБП важно избегать продуктов с высоким содержанием фосфора / Фото: пресс-служба

Хорошей альтернативой молочным продуктам животного происхождения могут быть растительные продукты: рисовое и миндальное молоко. Они содержат меньше калия, фосфора и белков, чем коровье молоко.

Продукты с высоким уровнем кальция:

молоко

твердые выдержанные сыры

кислый творог

йогурт

белая фасоль

миндаль

рыба с косточками (сардины)

шпинат

кунжут, кунжутная паста.

Что еще важно учесть при болезни почек?

При ХБП тип питания зависит от степени болезни, также важно следить за весом. Рацион пациента на начальных стадиях ХБП почти ничем не отличается от обычного здорового питания. Однако если до этого оно было не очень здоровым, изменение питания поможет защитить почки от дальнейшего повреждения и отсрочить почечную заместительную терапию.

При болезнях почек, особенно ХБП, важно следить за весом / Фото: freepik.com

Люди с заболеванием почек из-за сопутствующих заболеваний (сахарного диабета, артериальной гипертензии) имеют избыточный вес. Часто лишний вес может появляться из-за избытка жидкости, которая накопилась в организме и привела к отекам.

Именно поэтому важно знать сухой вес вашего тела (т. е. вес без излишней жидкости). В противоположность этому люди с ХБП часто боятся съесть лишнее или теряют аппетит, поэтому недобирают калории и резко худеют.

Но если 1-3-я стадии ХБП позволяют разнообразное здоровое питание, то 4-я стадия характеризуется серьезными ограничениями в питании. При последней, 5-й (терминальной) стадии заболевания, которая идентична почечной недостаточности, почки работают всего на 15-10%.

Тогда человеку необходима заместительная почечная терапия – диализ или трансплантация почки. В данном случае правильно подобранная диета поможет поддержать организм во время диализа и в промежутках между процедурами.

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