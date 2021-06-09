Международный день друзей: поздравления и яркие открытки с праздником

Сегодня День друзей: отправляйте всем красивые картинки и прикольные поздравления с праздником

С Днем друзей / Фото: Unsplash

Сегодня, 9 июня, в мире отмечается Международный день друзей. И хотя этот праздник неофициальный, это все равно отличный повод поздравить своих друзей и подруг, отправить им открытки с Международным днем дружбы, рассказать, как вы их любите и цените, пожелать всего наилучшего в жизни, и, конечно же – верных и надежных друзей.

Life Сегодня собрали для вас яркие, милые, прикольные открытки и картинки для друзей, а также добрые стихи и пожелания в праздник.

С Днем друзей: открытки и стихи / Фото: Pinterest

Прикольные поздравления с днем друзей в стихах

***

С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом — бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

С Днем друзей: картинки, открытки и поздравления

Душевное поздравление с днем друзей в прозе

***

Мои любимые друзья, спасибо вам за то, что вы есть! Я очень ценю нашу дружбу, ведь с вами моя жизнь становится насыщеннее, ярче, веселее, интереснее и счастливее! Надеюсь, что с годами наша дружба будет только крепнуть!

С Днем друзей / Фото: Unsplash

С Днем друзей: доброе поздравление

***

Реклама

С Днем друзей вас поздравляю

И желаю всем добра,

Чтобы круг любимых самых

Был источником тепла.



Пусть друзья вам дарят силы,

Будут крепкою опорой.

Помогают вам советом,

Делом, мудрым разговором.

С Днем друзей / Фото: Unsplash

***

Всех друзей поздравляю с праздником! Желаю, чтобы настоящая дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг. Пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на жизненном пути!

С Днем друзей: открытки и стихи / Фото: Pinterest

Международный день друзей: праздничные стихи друзьям

***

Счастлив тот на белом свете,

Кто имеет сто друзей!

Шлю сегодня тем приветик,

Кто с друзьями – богатей.



И сегодня всем желаю

Дружбой крепкой дорожить.

Ведь без друга, точно знаю,

В этой жизни не прожить!

Короткие поздравления с Днем друзей

***

Друг всегда плечо подставит,

Настроенье в плюс исправит,

Если вдруг тебе взгрустнется,

С другом сразу смех вернется.



Всем друзьям с большой любовью

Пожелаю я здоровья,

Быть счастливей всех на свете

И предательства не встретить.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.