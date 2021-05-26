Мэрилин Мэнсон плюнул и сморкнулся на видеооператора. Полиция выдала ордер на арест рокера

Артист обвиняется в жестоком обращении по отношению к оператору, которая снимала его концерт. Мэнсону угрожают тюремный срок и штраф

Мэрилин Мэнсон / Фото: Getty Images

Недавно Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брэйн Уорнер) обвинили в жестоком насилии, а теперь артист попал в новый скандал. У полицейского управления Нью-Гэмпшира есть действующий ордер на арест 52-летнего рок-музыканта, сообщает People.

Инцидент, из-за которого Мэнсону грозит штраф или тюремный срок, произошел в 2019 году. Тогда артист вел себя на сцене очень эксцентрично – в какой то момент он якобы плюнул и сморкнулся на женщину-оператора, которая вел съемку концерта.

"Мистер Уорнер, его агент и юрисконсульт знали об ордере в течение некоторого времени, и они не предприняли никаких усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир и ответить на обвинения. Видеооператор была нанята субподрядчиком компании NH для видеосъемки концерта и находилась рядом со сценой, когда произошли предполагаемые нападения", – говорится в заявлении.

Мэрилин Мэнсон / Фото: Getty Images Реклама

"Ни для кого, кто посещал концерт Мэрилина Мэнсона, не секрет, что он любит вести себя провокационно на сцене, особенно перед камерой. Этот иск о проступке был подан после того, как мы получили от видеооператора требования на сумму более 35 000 долларов из-за небольшой порции слюны, попавшей на ее руку. Мы запросили доказательства любых предполагаемых повреждений техники, но так и не получили ответа", – заявил адвокат артиста, Говард Кинг.

Несмотря на заявление Кинга, трое посетителей концерта, включая охранника, заявили, что видели, как Мэнсон плюнул и "выстрелил соплями" в оператора.

Ранее актриса, обвинившая Мэрилина Мэнсона в насилии, написала заявление в полицию на его супругу.