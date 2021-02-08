Актриса, обвинившая Мэрилина Мэнсона в насилии, написала заявление в полицию на его супругу

Жена рок-музыканта угрожала Эван Рэйчел Вуд

Актриса Эван Рэйчел Вуд, которая обвинила рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии, написала заявление в полицию на его супругу Линдси Усич, сообщает Page Six.

Вуд заявила, что в прошлом году она подала заявление после того, как Усич сообщила о намерении опубликовать компрометирующие фото актрисы, чтобы "заткнуть ей рот" и "разрушить ее карьеру".

Эван Рэйчел Вуд и Линдси Усич Фото: instagram.com/evanrachelwood, instagram.com/lindsayusichofficial

Эван Рэйчел утверждает, что указанные фотографии были сделаны, когда она, будучи несовершеннолетней, встречалась с Мэрилином Мэнсоном.

На фото, которое хотела опубликовать супруга музыканта, Эван Рэйчел была одета в военную фуражку в немецком стиле, которая, как она утверждает, принадлежала Мэнсону. Актриса сама решила опубликовать снимок.

Скриншот: Instagram

По словам Вуд, усы, как у Гитлера, ей нарисовали на вечеринке после концерта Мэрилина. Она также призналась, что в тот период увлекалась алкоголем и наркотиками.

Напомним, американская певица заявила, что в доме Мэрилина Мэнсона есть "комната для изнасилований".

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