"Меня это бесит": почему фаны запомнят надолго откровенный концерт Макса Барских в Киеве (репортаж)

Почему фаны запомнят надолго откровенный концерт Макса Барских в Киеве / Фото: пресс-служба

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Где состоялся концерт и сколько людей посетило его?

Сольник Макса Барских состоялся в КВЦ "Парковый". Аншлаг на мероприятие мы предугадали сразу, ведь в день выступления на сайте билеты были распроданы.

Не всем удалось купить билеты на концерт Макса Барских / Фото: скриншот

Поэтому до старта концерта артиста ожидали сотни фанов! И они хотели повторно услышать легендарные хиты исполнителя вживую под звездным небом. Надеемся, что все поклонники успели приобрести заветные билеты к sold out.

Аншлаг на концерте Макса Барских / Фото: пресс-служба

Среди фанатов увидели певицу Мишу Романову, а также Анну Тринчер с ее скандальным парнем Александром Волошиным.

Какая была атмосфера на концерте и что исполнил Макс Барских?

Было жарко и откровенно! Зажигательная атмосфера набирала обороты с каждым новым исполнением песни. На артисте одежды становилось все меньше, а сказанные слова были откровеннее.

Макс Барских сначала выполнил знакомые публике хиты. Среди которых были "Сделай громче", "Хочу танцевать", "Неверная" и "Полураздета".

Первый лук Макса Барских на сольнике / Фото: пресс-служба

Первый лук Макса Барских на сольнике / Фото: пресс-служба

В начале концерта он был одет в кожаные штаны, казаки, пиджак с пайетками и обошелся массивными цепями на голое тело вместо футболки.

Но во время песни "Небо льет дождем" на артисте верхней одежды не осталось, а его торс стал центром внимания.

Оголенный Макс Барских на сольнике 10 сентября / Фото: пресс-служба

Образы на сцене были разные: Барских и одетым вышел на публику во время саундтрека Just Fly, который является анонсом будущего альбома звезды. Песня в стиле 50-х стала "открытием" концерта, а исполнитель удивил поклонников образом в амплуа капитана в кожаном костюме.

Исполнение песни Just Fly в стиле 50-х / Фото: пресс-служба

Зрители оценили концерт, ведь увиденное в комплексе создало особенную атмосферу, вайб, которой подвластен только для Барских. Словом, хватило одного трека в исполнении артиста, чтобы напомнить аудитории, почему синоним его сценического имени – "секс-символ".

Но и без громких признаний не обошлось!

В течение концерта Макс Барских подбадривал аудиторию: хоть все хлопали и пели, но артист хотел больше отдачи от зрителей. Поэтому без откровенных обращений звезды к публике не обошлось.

Мне кажется, что вы стесняетесь, и меня это бесит, – отметил Макс Барских.

Давайте "взрываться", – сказал артист.

Аншлаг на концерте Макса Барских / Фото: пресс-служба

Саундтреком вечера исполнитель назвал не новую композицию Just Fly, а известный поклонникам хит.

Саундтрек сегодняшней ночи – "Подруга ночь", – отметил артист.

И в завершение Макс Барских вышел на бис, а в конце исполненной песни заинтриговал публику сказанным.

Обещаем, что скоро вернемся с новым альбомом и материалом, – отметил он.

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