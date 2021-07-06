MELOVIN поцеловался с парнем на Atlas Weekend: как реагируют в соцсетях

В соцсетях отреагировали на поцелуй MELOVIN с парнем / Фото: YouTube, instagram.com/melovin_official
Во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend украинский певец MELOVIN поддержал представителей ЛГБТ и прямо на сцене поцеловался с девушкой, а затем с парнем. Он также достал флаг ЛГБТ, размахивая им под аплодисменты и крики публики.
Но кадры с каминг-аутом Меловина вырезали из эфира одного из украинских телеканалов. На это сам артист пожаловался у себя в Instagram.
Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, – написал MELOVIN .
Он добавил, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободу подпадает под цензуру.
В комментариях к этой публикации поклонники MELOVIN выразили свою поддержку:
- "В свободной демократической стране каждый должен быть свободным. Ты – смелый, лучший. Мы поддерживаем твой выбор, позицию и свободу"
- "Молодец, брат, горжусь"
- "Мэл, ты невероятный, я тебя обожаю всем сердцем"
- "Как говорил классик – Борітеся – поборете"
- "Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя"
Но не все положительно высказываются о каминг-ауте артиста. Вот, что пишут другие пользователи Сети:
- "Я все понимаю, но бл*..."
- "Что не сделаешь ради дополнительного хайпа"
- "Чувак объявил о том, что он болен, а народ "вау", "смело", "молодец"
- "А вроде казался нормальным певцом, теперь его забросают камнями и правильно"
MELOVIN и ранее выказывал поддержку ЛГБТ, а на вопросы о его нетрадиционной ориентации, отвечал, что на такие слухи ему плевать и они его абсолютно не смущают.
Недавно MELOVIN прокомментировал слух о том, что он якобы спит с Андреем Данилко.
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