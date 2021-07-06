MELOVIN поцеловался с парнем на Atlas Weekend: как реагируют в соцсетях

Украинский певец совершил каминг-аут, но кадры с его поцелуем вырезали из эфира, а в соцсетях артиста обвиняют в том, что он хайпит на острой теме

В соцсетях отреагировали на поцелуй MELOVIN с парнем / Фото: YouTube, instagram.com/melovin_official

Во время своего выступления на фестивале Atlas Weekend украинский певец MELOVIN поддержал представителей ЛГБТ и прямо на сцене поцеловался с девушкой, а затем с парнем. Он также достал флаг ЛГБТ, размахивая им под аплодисменты и крики публики.

Но кадры с каминг-аутом Меловина вырезали из эфира одного из украинских телеканалов. На это сам артист пожаловался у себя в Instagram.

Для меня не имеет значения, цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, – написал MELOVIN .

Он добавил, что не хотел бы жить в стране, где борьба за свои права и свободу подпадает под цензуру.

В комментариях к этой публикации поклонники MELOVIN выразили свою поддержку:

"В свободной демократической стране каждый должен быть свободным. Ты – смелый, лучший. Мы поддерживаем твой выбор, позицию и свободу"

"Молодец, брат, горжусь"

"Мэл, ты невероятный, я тебя обожаю всем сердцем"

"Как говорил классик – Борітеся – поборете"

"Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя"

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Но не все положительно высказываются о каминг-ауте артиста. Вот, что пишут другие пользователи Сети:

"Я все понимаю, но бл*..."

"Что не сделаешь ради дополнительного хайпа"

"Чувак объявил о том, что он болен, а народ "вау", "смело", "молодец"

"А вроде казался нормальным певцом, теперь его забросают камнями и правильно"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

MELOVIN и ранее выказывал поддержку ЛГБТ, а на вопросы о его нетрадиционной ориентации, отвечал, что на такие слухи ему плевать и они его абсолютно не смущают.

Недавно MELOVIN прокомментировал слух о том, что он якобы спит с Андреем Данилко.