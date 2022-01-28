Меган Фокс показала модный маникюр. Он идеален ко Дню Святого Валентина

Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс, которая недавно обручилась со своим парнем Machine Gun Kelly, приняв от него особенное кольцо стоимостью 2,5 млн грн, показала стильный образ и яркий маникюр, который станет идеальным украшением ваших рук 14 февраля.

Конец января напоминает нам о том, что скоро самый романтичный праздник — День святого Валентина 2022. Уже пора придумывать себе стильный образ, присматриваться к вариантам красивого макияжа, ну и, конечно же, выбирать дизайн маникюра.

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Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Знаменитости облегчают наш непростой выбор, когда делятся своими стильными снимками. Меган Фокс также удивила фолловеров новой публикацией. Звезда показала яркий тыквенный маникюр, который идеально вписывается в контекст Дня влюбленных 2022 и немного разбавляет серые зимние будни.

Также знаменитость приятно удивила стильным сдержанным луком, состоящим из серых брюк ровного кроя и такого же цвета водолазке без рукавов. Завершила образ красотка гиацинтовыми лодочками и мини-сумкой.

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Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

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