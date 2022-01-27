Глазирование волос – новый бьюти-тренд, который станет фишкой вашего образа на 14 февраля

Пока вы думаете, что подарить мужчине на 14 февраля, пора позаботиться и о своем внешнем виде. И начать можно с самого простого и, в то же время, сложного — прически.
Техника окрашивания волос buzzy или, как ее еще называют, глазирование волос, немного отличается от балаяжа тем, что она включает в себя обесцвечивание отдельных прядей. Они окрашиваются в холодный светлый тон, контрастирующий с основным цветом, чтобы создать снежный, матовый вид, отсюда и название.
Такой вид окрашивания директор по цвету Taylor Taylor London Стюарт Марш, вдохновленный Хейли Бибер, называет самым модным в 2022 году. Ваша прическа будет выглядеть очень свежо на День святого Валентина, если вы решитесь на такие стильные перемены.
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Если обесцвеченные пряди сконцентрированы на передней части головы, они обрамляют лицо и создают контраст, — поясняет эксперт.
Только посмотрите, как нереально круто это выглядит на Роузи Хантингтон-Уайтли.
Он также добавляет:
В то время как балаяж и мелирование фольгой — это виды техник осветления волос, которые не включают окрашивание каждой пряди волос в один и тот же цвет, глазурь дает более приглушенный, тонкий эффект.
Если вы планируете попробовать этот бьюти-тренд, обязательно соберите несколько справочных фотографий до визита к парикмахеру. Это поможет, если вы попросите своего стилиста использовать холодные тона для эффекта сопоставления с более темным основным цветом.
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