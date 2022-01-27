Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС

Мотивация жить

Модный маникюр

Love Is

Стиль Кароль

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Глазирование волос – новый бьюти-тренд, который станет фишкой вашего образа на 14 февраля

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 14:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стилисты по волосам называют этот вид окрашивания одним из самых популярных в 2022 году
Глазирование волос — новый тренд в окрашивании 2022
Глазирование волос — новый тренд в окрашивании 2022 / Фото: instagram.com/rosiehw, instagram.com/haileybieber

Пока вы думаете, что подарить мужчине на 14 февраля, пора позаботиться и о своем внешнем виде. И начать можно с самого простого и, в то же время, сложного — прически.

Техника окрашивания волос buzzy или, как ее еще называют, глазирование волос, немного отличается от балаяжа тем, что она включает в себя обесцвечивание отдельных прядей. Они окрашиваются в холодный светлый тон, контрастирующий с основным цветом, чтобы создать снежный, матовый вид, отсюда и название.

Реклама

Такой вид окрашивания директор по цвету Taylor Taylor London Стюарт Марш, вдохновленный Хейли Бибер, называет самым модным в 2022 году. Ваша прическа будет выглядеть очень свежо на День святого Валентина, если вы решитесь на такие стильные перемены.

Хейли Бибер использует технику окрашивания волос buzzy
Хейли Бибер использует технику окрашивания волос buzzy / Фото: instagram.com/haileybieber

Если обесцвеченные пряди сконцентрированы на передней части головы, они обрамляют лицо и создают контраст, — поясняет эксперт.

Только посмотрите, как нереально круто это выглядит на Роузи Хантингтон-Уайтли.

Реклама

Роузи Хантингтон-Уайтли использует технику окрашивания волос buzzy
Роузи Хантингтон-Уайтли использует технику окрашивания волос buzzy / Фото: instagram.com/rosiehw

Он также добавляет:

В то время как балаяж и мелирование фольгой — это виды техник осветления волос, которые не включают окрашивание каждой пряди волос в один и тот же цвет, глазурь дает более приглушенный, тонкий эффект.

Если вы планируете попробовать этот бьюти-тренд, обязательно соберите несколько справочных фотографий до визита к парикмахеру. Это поможет, если вы попросите своего стилиста использовать холодные тона для эффекта сопоставления с более темным основным цветом.

Реклама

Джиджи Хадид использует технику окрашивания волос buzzy
Джиджи Хадид использует технику окрашивания волос buzzy / Фото: instagram.com/gigihadid

Также вам будет интересно: меховые наушники — стильная альтернатива шапке: как носить и где купить

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять