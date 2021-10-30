10 идей маникюра на Хэллоуин 2021 на короткие ногти (фото)

Маникюр на Хэллоуин 2021 на короткие ногти / Фото: Коллаж: Сегодня

Тыквы вырезаны с особой тщательностью, костюмы подобраны, а теперь к Хэллоуину 2021 нужно подготовить одну деталь – наши ногти.

Длинные ногти, покрытые оранжевыми тыквами, могут быть отличным вариантом для праздника. Мы же решили рассмотреть и другие варианты нейл-арта и выбрали 10 Instagram-идей дизайна ногтей на Хэллоуин, которые вы сможете носить на короткие ногти.

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Конечно, чем смелее варианты вы выберете, тем лучше. Но даже самый простой маникюр в трендовых оранжевых и черных оттенках может заявить о себе. Многие из наших любимых осенних тенденций маникюра, такие как элементы фиолетового и голубого, претерпевают изменения на Хэллоуин.

Любительницам экспериментов рекомендуем обратить внимание на знаковые рисунки: змеи, скелеты, паутина либо же и вовсе клоун из нашумевшего фильма "Оно".

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