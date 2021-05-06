Ведущий телеканала "Украина" новостей "Сегодня" Максим Сикора в тесном семейном кругу отпраздновал день рождения дочери Кассии, которой исполнилось 2 года

Максим Сикора с семьей / Фото: facebook.com/max.sikora.5

Звездный папа не смог скрыть свою большую радость и сделал трогательный пост об этом в Facebook, в котором поздравил дочь и в очередной раз признался в любви своей супруге Наталье.

"Нашей Кассии – 2 годика! Не знаю, почему мы так долго медлили. Олененок, ты делаешь этот мир лучше и светлее! Расти в удовольствие, доченька! Благодарю Бога за тот день, когда я встретил тебя, Наташа Сикора. Я тебя люблю!", – написал Максим Сикора.

Максим Сикора с семьей / Фото: facebook.com/max.sikora.5

Ввиду опасности вируса семья не стала устраивать большой праздник и отмечала его дома. Для именинницы испекли торт, который украсили цветами и свечами. Кассия их охотно задувала и была очень довольна.

Реклама

Дочь Максима Сикоры Кассия / Фото: facebook.com/max.sikora.5

Максим Сикора с женой Натальей радуются взрослению дочери и замечают ее первые маленькие успехи. В свои 2 года Кассия проявляет интерес к гитаре, а также любит играть с домашней собакой Рэмбо.

Ранее Максим Сикора поделился рецептом семейного пирога.