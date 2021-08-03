Магнитные бури в августе 2021 года: ожидается спокойный месяц

Несмотря на то, что август – месяц летний, солнечный и жаркий, Солнце не потревожит землян, и геомагнитная обстановка обещает быть умеренно спокойной.

Когда ожидаются магнитные бури в августе / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем без всплесков солнечной активности , конечно, не обойдется, причем, самый серьезный приходится как раз на День Независимости Украины. Но все они будут короткими и незначительными.

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Когда магнитные бури потревожат землян в августе 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на августовские праздники, летние Спасы, День строителя, День шахтера, Международный день молодежи и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на август в нашей статье.

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Если заранее знать прогноз магнитных бурь, то метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на август 2021 года

Незначительные магнитные колебания в августе возможны: 5, 6, 17, 18, 23, 25 числа.

Более серьезные магнитные бури ожидаются10, 11 и 24 августа.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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