Сегодня начинается мощная магнитная буря: сколько дней продлится и чем опасна

Одна из сильных и продолжительных магнитных бурь апреля-2021 накроет Землю уже сегодня, 16-го числа, и продержится в течение ближайших выходных.

По прогнозу, рост солнечной активности начнется днем в пятницу, продолжится в субботу и воскресенье, 17-18 апреля, и лишь в понедельник, 19-го числа, постепенно пойдет на спад.

Активность Солнца максимально проявится в ночь с пятницы на субботу. В этот период магнитная буря будет достигать уровня G1.

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Если знать прогноз активности Солнца, то многие метеозависимые люди смогут в некоторой степени защититься от негативного воздействия магнитных бурь и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия и перепадам настроения в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце переменчиво, и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2021 года

Исходя из прогноза магнитных бурь на апрель 2021 года, проявления солнечной активности ожидаются:

Незначительные магнитные колебания в апреле вероятны 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29 числа.

Небольшая магнитная буря в апреле возможна 27-го числа.

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