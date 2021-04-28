Любите мясо – узнайте о самом полезном мясном продукте и как его готовить

Улучшить здоровье сердца и сосудов, защитить от окислительного стресса и хронических болезней может ветчина. Но не из масс-маркета, какая – читайте в материале

Мясо – необходимо нашему организму и полезно, если его правильно готовить. Еще один плюс в пользу мяса, как продукта, способного улучшить здоровье сердца, сосудов и снизить риски развития хронических заболеваний, нашли исследователи. Результаты их работы опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Итак, ученые пришли к выводу, что отличным продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также других недугов является вареная ветчина.

Ветчина, только без соли и жира, очень полезна для здоровья / Фото: unsplash.com

В чем же польза мяса для здоровья и какого именно?

Мясо считается одним из самых полноценных пищевых продуктов, придающим материал для роста мышц, так необходимый нашему телу, а также обеспечивающим организм силой и жизненной энергией. Медики отмечают, что именно вареная в разы снижает вредное воздействие окислительного стресса и снижает вероятность развития в организме воспалительных процессов. А если обогатить ветчину антиоксидантами, то ее полезные свойства возрастут в несколько раз.

Ветчина должна быть не соленой, иметь низкое содержание жира: то есть купленные в магазине копечности, обильно приправленные солью и другими "завкуснителями" не подходят для здорового питания.

Поэтому можно приготовить ветчину, а также домашнюю колбасу или шаурму дома самому, без добавления в эти мясные продукты соли, загустителей и других компонентов, которые не полезны для здоровья.

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Как же и из чего приготовить полезную ветчину?

Ветчину можно готовить не только из нежирной свинины, но из курицы или индюшки – это мясо более диетическое.

Итак, берете куриное или другое филе, нарезаете кусочками примерно в 1 см. Мясо должно быть охлажденным. Добавьте измельченный чеснок, специи. Затем тщательно перемешайте, пока мясо не станет липким и вязким. Посуда с фаршем затем накрывается крышкой и на сутки отправляется в холодильник. следующий день фарш снова вымешивается, из него формируется колбаса и складывается в пергамент (сложенный в 2 слоя). Края скручиваются, тщательно завязываются, сверху нужно закрепить сеткой или перемотать бечевкой. Варить ветчину можно в мультиварке при температуре 85 градусов около 2,5 часов. В кастрюле тоже можно, но тогда, если нет градусника для измерения температуры воды, варите ветчину на слабом огне, прикрыв крышкой. После приготовления ждем, пока остынет, затем опять в холодильник на несколько часов.

После этого снимаем сетку, пергамент – домашняя полезная ветчина готова! Подавать ветчину можно с богатыми антиоксидантами овощами, фруктами, ягодами и зеленью.

Напомним, что ранее мы писали о пользе ферментированных мясных продуктов.