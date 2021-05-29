Лунный календарь на неделю 31 мая – 6 июня 2021 года

Начало лета подарит силу и активность, так что любые задачи вам будут по плечу

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на начало июня 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 31 мая – 6 июня 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 31 мая – 6 июня 2021 года

31 мая, понедельник – 20-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День духовного роста и победы, вам все по силам, вы справитесь с любыми задачами.

1 июня, вторник – 21-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – полнолуние. Активный день, на первый план выходят такие качества, как смелость, отвага, рискованность.

2 июня, среда – 22-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – последняя четверть в 10:25. День мудрости и получения знаний, не упустите возможность познать новое.

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3 июня, четверг – 23-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Тяжелый агрессивный день, когда желательно сдерживать свои эмоции.

4 июня, пятница – 24-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. День мудрости и силы, когда благоприятно заниматься новыми делами.

5 июня, суббота – 25-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – последняя четверть. Размеренный пассивный день, который лучше провести в покое и уединении.

6 июня, воскресенье – 26-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – последняя четверть. Суетливый и скандальный день, когда лучше помолчать и не злословить.

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