Лунный календарь на неделю 18-24 октября 2021 года

Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 18-24 октября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 18-24 октября 2021 года

18 октября, понедельник – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

19 октября, вторник – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Овен. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

20 октября, среда – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние в 17:57. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек плохо контролирует свои слабости.

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21 октября, четверг – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

22 октября, пятница – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Телец. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

23 октября, суббота – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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24 октября, воскресенье – 19-й лунный день

Луна находится в знаке Близнецы. Фаза Луны – полнолуние. Сатанинский тяжелый день, когда можно легко поддаться искушениям и обману.

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