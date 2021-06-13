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Лунный календарь на неделю 14-20 июня 2021 года

13 июня, 11:03

Ольга Козачок

Согласно лунному календарю, следующие выходные пройдут ярко, активно и эмоционально, а вот самым опасным днем недели для многих будет пятница из-за смены фазы Луны

Какой сегодня лунный день / Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на середину июня 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 14-20 июня 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 14-20 июня 2021 года

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День творчества, реализации задуманного и получения знаний.

Луна находится в знаке Лев. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

Луна находится в знаке Дева. Фаза Луны – новолуние. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

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Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть в 6:55. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

Луна находится в знаке Весы. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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