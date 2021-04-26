Лучший иностранный фильм на Оскаре-2021 – "Еще по одной"

Проходит 93-я церемония вручения кинопремии "Оскар", и мы ведем текстовую онлайн-трансляцию.
В номинации "Лучший иностранный фильм" победила кинолента "Еще по одной" (Дания).
Отметим, что датская трагикомедия "Еще по одной" режиссера Томаса Винтерберга ранее получила главную награду Европейской киноакадемии.
"Еще по одной" / Фото: themoviedb.org
О чем фильм
Сюжет фильма "Еще по одной" повествует о четырех учителях средней школы Копенгагена, которые решают проверить на себе любопытную научную гипотезу. Согласно ей, содержание 0,5 промилле алкоголя в крови способствует счастью и продуктивности человека. Каждое утро друзья решают выпивать такую дозу алкоголя, и вскоре это начинает показывать отличные результаты...
Киноленты, которые также претендовали на победу в этой номинации:
- "Вся жизнь впереди"
- "Лучшая пора"
- "Человек, который продал свою шкуру"
- Quo Vadis, Aida? ("Куда ты идешь, Аида?")
Напомним, большая часть церемонии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе на станции United Station железнодорожного вокзала города. Кроме этого, мероприятие проходит частично в Лондоне и Париже, откуда гости церемонии не смогли прилететь в США из-за пандемии COVID-19.
Ведущими премии стали многие звезды Голливуда, среди которых: Брэд Питт, Харрисон Форд, Зендая, Холли Берри и многие другие. Одним из продюсеров церемонии в этом году выступил режиссер Стивен Содерберг, снявший в 2011 году судьбоносный фильм о пандемии "Заражение".