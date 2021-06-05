Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

Барбара в свое время сыграла во многих откровенных фильмах. Предлагаем узнать о нескольких ролях актрисы, известной всем по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром"

Барбара Брыльска / Фото: Instagram

Легенда кино, польская актриса Барбара Брыльска 5 июня отмечает свой юбилей – ей исполняется 80 лет.

Актриса родилась в 1941 году в местечке Скотники возле города Лодзь. Первый раз Барбара снялась в кино в 15 лет – девушка сыграла в фантастическом фильме "Галоши счастья". Мы же прекрасно знаем ее по роли Нади Шевелевой в "Иронии судьбы" Эльдара Рязанова. Однако, Барбара Брыльска сыграла в откровенных фильмах, в драматических и комедийных.

Life Сегодня решили вспомнить самые яркие роли Барбары Брыльской.

"Их будний день"

Кадр из фильма "Их будний день" / Фото: YouTube

Польская драма. Главный герой фильма – врач "Скорой помощи" Анджей Сенницкий, которого после бурной супружеской ссоры покидает жена. Анджей скрывает от коллег причину, по которой он остался в городе во время отпуска. Во время визита к больному он знакомится с молодой девушкой по имени Гражина, с которой завязываются близкие отношения. Между тем жена, бунт которой оказался кратковременным, неожиданно возвращается к Анджею. Он вовремя понял, что любит жену, а увлечение Гражиной мимолетно, и он, порвав с ней, примиряется с женой. Барбара тут исполнила роль сестры Гражины, после которой началась большая карьера в кино.

"Фараон"

Кадр из фильма "Фараон" / Фото: YouTube

В 1966 году Барбара исполнила роль жрицы Камы в исторической драме польского режиссера Ежи Кавалеровича. В ленте рассказывается о жизни фараона Рамсеса XIII, бесстрашного воина и пылкого влюбленного. Фараоны уже не являются всесильными правителями, казна пуста. Любовь молодого фараона к двум женщинам не приносит ему счастья. Его сын, рожденный от еврейки Сары, не имеет права наследования трона, жрица Кама лишена права на плотскую любовь.

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"Анатомия любви"

"Анатомия любви" / Фото: YouTube

Скандальный польский фильм, где Брыльска исполнила роль Евы. Героиня недавно похоронила мужа, с которым прожила семь лет. Она не любила его и вышла замуж по совету матери. На выставке Ева случайно знакомится с Адамом (Ян Новицкий), он остается у нее на ночь, но потом долго не звонит. Следом начинается сумасшедшее хитросплетение любви и измены, боли и счастья. К концу фильма герои буквально меняются местами. Мало кто знает, но в откровенных сценах, где актеры снимались полностью голышом, Барбаре это не нравилось и она просила партнера по съемочной площадке надевать капроновые колготки.

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"Ирония судьбы, или С легким паром"

"Ирония судьбы, или с Легким паром" / Фото: YouTube

Четверо друзей пошли в баню в канун Нового года, перепутали и отправили в Ленинград не того друга. Он пьяный называет таксисту свой домашний адрес и тот везет его, но в Ленинграде, а не в Москве. Удивительно, но ключ подошел к замку и Женя попадает в квартиру. Тут живет учительница Надя. И тут начинается самое интересное.

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