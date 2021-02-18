"Так больно": Барбара Брыльска, Лия Ахеджакова и другие звезды о смерти Андрея Мягкова

Сегодня не стало знаменитого советского актера кино и театра

Сегодня, 18 февраля, стало известно о смерти знаменитого советского и российского актера кино и театра Андрея Мягкова. Миллионы зрителей запомнили его по ролям в таких культовых картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Жестокий романс".

Новость о смерти легенды советского кино шокировала и его друзей, и коллег. Барбара Брыльска, Светлана Немоляева и другие знаменитости высказались в память актера и поделились, каким его запомнят навсегда.

Андрей Мягков на съемках фильма "Служебный роман" Фото: facebook.com

Барбара Брыльска

Коллега Андрея Мягкова по фильму "Ирония судьбы, или С легким паром!" Барбара Брыльска была шокирована смертью актера.

Андрей Мягков и Барбара Брыльска Фото: kino-teatr.ru

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актером, прекрасным человеком. Я его очень любила", – заявила Барбара Брыльска изданию РИА Новости.

Актеры сыграли вместе в двух частях фильма.

Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова, которая не раз снималась с Андреем Мягковым в фильмах Эльдара Рязанова, рассказала, каким был актер.

Лия Ахеджакова в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" Фото: kino-teatr.ru

"Мы же с ним одного года рождения, мы раки с ним оба. Родились чуть ли не в один день. Замечательный артист, так больно…", – сказала Лия Ахеджакова радиостанции "Говорит Москва".

Актриса поделилась, что Андрей Мягков был очень молчаливым и легким в работе. Не приходилось долго репетировать или обсуждать сцены.

"У него были разные образы в кино и на сцене. Это актёр интеллигентный, умный, не шумный. Очень сдержанный человек, с огромной внутренней жизнью. Таким я его воспринимала", – добавила актриса.

Супруг дочери Михаила Боярского

Актер кино и театра МХТ им. Чехова, Максим Матвеев, который является супругом Елизаветы Боярской, одним из первых отреагировал на известие о смерти актера. Актеры вместе играли в театре.

Максим Матвеев и Андрей Мягков Фото: instagram.com/maxim_matveev_

"Андрей Васильевич... Вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом... Спасибо, что были с нами...глубочайший, яркий талантище... Очень жаль", – написал Максим Матвеев в Instagram.

Супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова

Жена музыканта и автора песен Аллы Пугачевой Игоря Николаева, Юлия Проскурякова в своем Instagram-аккаунте опубликовала несколько архивных снимков актера.

Андрей Мягков Фото: instagram.com/uliaveronika

"Андрей Мягков... Какой Актёр... Спасибо за Ваши работы... Пусть земля будет пухом! Вечная память...", – написала Юлия.

Светлана Немоляева

83-летняя актриса Светлана Немоляева, которая сыграла с Андреем Мягковым в фильме "Служебный роман" рассказала изданию "Москва 24", что его смерть – большая потеря.

Кадр из фильма "Служебный роман" Фото: katerinabil.livejournal.com

"У меня только самые добрые слова. Дело в том, что я не могу похвастаться просто дружбой человеческой с ним. У нас были замечательные партнерские отношения. И для меня это была всегда большая радость – встреча с ним на экране. И в "Служебном романе", и в "Гараже". Он меня всегда восхищал как партнер. Он был такой легкий партнер, о котором можно только мечтать. Он был всегда очень внимателен, всегда мог что-то такое предложить, потому что был импровизатор дивный – то что мне, например, совсем не свойственно", – сказала Светлана Немоляева.

Сергей Безруков

Российский актер Сергей Безруков назвал Андрея Мягкова "настоящим мастером" и интеллигентнейшим актером.

Андрей Мягков, Сергей Безруков Фото: instagram.com/s_bezrukov

"Еще одна тяжелая потеря... Не стало Андрея Мягкова. Андрей Васильевич – потрясающий, выдающийся актёр, все его образы уникальны, и в каждой из своих работ он настоящий. Предельная органика и глубина – вот что отличало его от других! От комедийных до драматических ролей, от Алёши Карамазова и Алексея Турбина до Карандышева, Новосельцева и Лукашина, все его роли – это настоящее искусство!", – написал Сергей Безруков в Instagram.

МХТ им. А. А. Чехова

В знаменитом Московском художественном театре имени Чехова, где Андрей Мягков играл с 1977 года, рассказали о его театральном пути и высказали соболезнование его супруге Анастасии Вознесенской.

В театре Андрей Мягков играл Зилова в "Утиной охоте", Аладьина в "Перламутровой Зинаиде", стал первым исполнителем Треплева в ефремовской "Чайке", Войницкого в "Дяде Ване", Репетилова в "Горе от ума", Кулыгина в "Трёх сёстрах"…

"Дар раскрывать характер персонажа и педагогическая практика в Школе-студии МХАТ привели его к режиссуре – на Малой сцене Художественного театра Андрей Мягков поставил спектакли "Спокойной ночи, мама" и "Ретро",- написали на официальной странице театра в Facebook.

Андрей Мягков Фото: facebook.com/chekhovmht

Ранее мы рассказали, каким был творческий путь Андрея Мягкова в кино и театре.

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