Лиза Глинская выходит замуж во второй раз (фото)

Предложение руки и сердца Елизавете Глинской сделали на отдыхе в Доминикане. Известный кондитер показала помолвочное кольцо

Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Известный кондитер Елизавета Глинская поделилась со своими поклонниками радостной новостью. Ее бойфренд Максим Большаков сделал ей предложение.

Сейчас пара отдыхает в Доминикане. В Instagram Лиза опубликовала снимок, на котором засветила помолвочное кольцо.

"Как думаете, что я ответила?" – подписала фото счастливая невеста.

Елизавета Глинская показала помолвочное кольцо / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

В комментариях Глинскую стали поздравлять с помолвкой.

"Ура!! Поздравляю от души"

"Да да да! Лизочка, моя дорогая, как я рада за тебя!"

"Конечно же да! Лиза, от всей души поздравляю вас! Счастья вам большого!"

"Поздравляю! Вы светитесь ещё больше, чем камень в колечке! Будьте счастливы, любимы всегда"

Стоит отметить, что Елизавета Глинская почти ничего не говорит о своей личной жизни. Она редко в Instagram делится совместными фото со своим избранником. Известно, что у Максима есть сын от первого брака.

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"Есть семья, есть хорошие отношения. Как-то описывать это еще, что-то еще об этом говорить . Я не знаю, все хорошо, все, наверное, видно по мне. Я счастливая и хочу, чтобы так оставалось", – так прокомментировала свои отношения кондитер в одном из интервью.

Елизавета Глинская во второй раз выходит замуж / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Для Елизавета это же будет второй брак. Ранее она рассказала, что в 25 лет потеряла ребенка. Во время родов у Лизы открылось внутреннее кровотечение. Из-за ошибки врачей ребенок родился мертвым, после этой истории Глинская рассталась с супругом.

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