Украинские звезды запустили благотворительный флешмоб #деньпижам. Как присоединиться

Всеукраинский день пижам / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich, instagram.com/zlata.ognevich

Лилия Ребрик, Анатолий Анатолич, Злата Огневич и Валерия Гузема уже в третий раз проведут благотворительную акцию #деньпижам, направленную на помощь детям.

Все, что нужно – опубликовать в соцсетях свое фото или видео в пижаме и сделать благотворительный взнос.

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Все собранные средства пойдут на содержание Семейных комнат Рональда МакДональда при украинских больницах, где дети, находящиеся на стационарном лечении, могут провести время вместе с родными, отдохнуть, поесть и поиграть.

Всеукраинский день пижам / Фото: пресс-служба

Специально для проекта звезды выпустили ролик-анонс, в котором снялись Лилия Ребрик с Андреем Диким и их детьми, Анатолий Анатолич, Злата Огневич и Валерия Гузема.

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Впервые мы провели благотворительный День пижам в 2019 году. Мы объединили людей разных профессий, звезд, школьников и всех желающих ради достижения общей цели ― подарить детям в больницах возможность быть рядом с родными, ― рассказывает директор Фундации Дом Рональда МакДональда Галина Соловей. ― Тогда акция получила большой отклик, а День пижам стал ежегодной традицией. В этом году флешмоб пройдет в третий раз. Каждый донейт и публикация пользователей и компаний в соцсетях помогают нам собрать средства на содержание пяти Семейных комнат в больницах Киева, Львова, Сум, Харькова и Винницы.

Как принять участие в благотворительном Дне пижам:

5 ноября надеть любимую пижаму, сделать фото или видео в ней (на работе, учебе или дома);

сделать публикацию в соцсетях с хештегом #деньпижам и бросить вызов троим друзьям;

поддержать Семейные комнаты в детских больницах Украины, пожертвовав любую сумму по ссылке.

Всеукраинский день пижам / Фото: пресс-служба

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Семейные комнаты Рональда МакДональда работают в киевском "ОХМАТДЕТе", Харьковской, Винницкой, Сумской и Львовской областных детских больницах бесплатно для семей с детьми, находящимися на стационарном лечении. За пять лет работы Семейные комнаты приняли свыше 70 000 семей.

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